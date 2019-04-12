В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 28 человек

Специалисты управления проводят разъяснительную работу с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.