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В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 28 человек

12 апреля 2019, 05:31
Фото: pixabay.com
В прошлом году этот показатель был незначительно меньше.

По состоянию на 11 апреля текущего года, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 28 человек, в прошлом, 2018 году, к этому моменту было 26 покусанных, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.

Специалисты управления проводят разъяснительную работу с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

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