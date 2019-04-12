В Башкирии от укусов клещей уже пострадали 28 человек

По состоянию на 11 апреля текущего года, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 28 человек, в прошлом, 2018 году, к этому моменту было 26 покусанных, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.
Специалисты управления проводят разъяснительную работу с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.