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В Башкирии общественники выявили факты вывоза мусора в пойме реки Белой

12 апреля 2019, 05:59
Очевидцы называют предприятия и организации, которые вывозят сюда огромные объемы полиэтиленовой пленки и прочего вредного мусора.

Накануне, 11 апреля, в соцсетях появилось видеообращение общественников из Ишимбая Григория Горового и Василия Морозова, в котором они просят власти пресечь вывоз мусора в пойму реки Белой.

О данной проблеме общественники заявляют уже не впервые. В своем выступлении на видео они называют предприятия, которые, по их сведениям, вывозят мусор на это место, - это теплосети и другие. Василий Морозов рассказал также, что здесь закопаны в землю огромные объемы отходов в виде полиэтиленовой пленки.

- Неоднократно обращался к местным чиновникам, правоохранительным органам, однако результат, судя по всему, равен нулю. Совсем недавно Василий Иванович обратился по этому вопросу к новому ишимбайскому главе Азамату Абдрахманову с просьбой решить эту проблему, - рассказал Василий Морозов.

Авторы видео обещали держать в курсе развития событий интернет-аудиторию.

Медикорсеть следит за ситуацией.

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