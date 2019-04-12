В Башкирии общественники выявили факты вывоза мусора в пойме реки Белой

Накануне, 11 апреля, в соцсетях появилось видеообращение общественников из Ишимбая Григория Горового и Василия Морозова, в котором они просят власти пресечь вывоз мусора в пойму реки Белой.
О данной проблеме общественники заявляют уже не впервые. В своем выступлении на видео они называют предприятия, которые, по их сведениям, вывозят мусор на это место, - это теплосети и другие. Василий Морозов рассказал также, что здесь закопаны в землю огромные объемы отходов в виде полиэтиленовой пленки.
- Неоднократно обращался к местным чиновникам, правоохранительным органам, однако результат, судя по всему, равен нулю. Совсем недавно Василий Иванович обратился по этому вопросу к новому ишимбайскому главе Азамату Абдрахманову с просьбой решить эту проблему, - рассказал Василий Морозов.
Авторы видео обещали держать в курсе развития событий интернет-аудиторию.
Медикорсеть следит за ситуацией.