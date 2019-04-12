В Башкирии общественники выявили факты вывоза мусора в пойме реки Белой

О данной проблеме общественники заявляют уже не впервые. В своем выступлении на видео они называют предприятия, которые, по их сведениям, вывозят мусор на это место, - это теплосети и другие. Василий Морозов рассказал также, что здесь закопаны в землю огромные объемы отходов в виде полиэтиленовой пленки.