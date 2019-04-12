Хиллари Клинтон указала Ассанжу на необходимость понести наказание

В этот день его признали виновным в нарушении порядка освобождения под залог в Великобритании, информирует газета «Известия».
Ассанж был арестован в Лондоне по ордеру за неявку в суд, а также по запросу США на экстрадицию.
Журналист стал известен после публикации документов, представляющих секретность. В частности, им были обнародованы материалы о войне в Афганистане и Ираке. Видео авиаудара в Багдаде от 2007 года получило очень широкий общественный резонанс.
Кроме этого, портал WikiLeaks в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку членов американской демократической партии, что снизило предвыборный рейтинг Хиллари Клинтон.
Ассанжу, с 2012 года находящегося в лондонском посольстве Эквадора, которое предоставило ему политическое убежище, грозит смертная казнь или до 35 лет лишения свободы.