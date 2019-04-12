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Хиллари Клинтон указала Ассанжу на необходимость понести наказание

12 апреля 2019, 13:50
Фото: ru.wikipedia.org
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон 11 апреля заявила о том, что основателю WikiLeaks, журналисту Джулиану Ассанжу необходимо понести ответственность за обнародование секретных документов.

В этот день его признали виновным в нарушении порядка освобождения под залог в Великобритании, информирует газета «Известия».

Ассанж был арестован в Лондоне по ордеру за неявку в суд, а также по запросу США на экстрадицию.

Журналист стал известен после публикации документов, представляющих секретность. В частности, им были обнародованы материалы о войне в Афганистане и Ираке. Видео авиаудара в Багдаде от 2007 года получило очень широкий общественный резонанс.

Кроме этого, портал WikiLeaks в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку членов американской демократической партии, что снизило предвыборный рейтинг Хиллари Клинтон.

Ассанжу, с 2012 года находящегося в лондонском посольстве Эквадора, которое предоставило ему политическое убежище, грозит смертная казнь или до 35 лет лишения свободы.

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