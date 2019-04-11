ВЦИОМ: сокращать свои повседневные расходы готовы 68% граждан России

Еще 69% участников исследования назвали нынешнее время неподходящим для оформления кредитов. По-другому считают 15% россиян. По мнению 48% респондентов, свободные деньги на данный момент лучше всего хранить в банке. С ними не согласны 29% опрошенных, которые полагают, что деньги из банков пора забирать.