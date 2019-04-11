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ВЦИОМ: сокращать свои повседневные расходы готовы 68% граждан России

11 апреля 2019, 10:31
Фото: pxhere.com
Опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян приходится сокращать ежедневные расходы с целью сохранить побольше деньги на будущее.

Лишь 20% граждан Российской Федерации считают, что в наши дни зарплату или пенсию необходимо тратить как можно быстрее. Об этом пишет RNS.

Так 23% респондентов уверены, что сейчас самый подходящей период для крупных приобретений. Противоположной точки зрения придерживаются 55% опрошенных.

Еще 69% участников исследования назвали нынешнее время неподходящим для оформления кредитов. По-другому считают 15% россиян. По мнению 48% респондентов, свободные деньги на данный момент лучше всего хранить в банке. С ними не согласны 29% опрошенных, которые полагают, что деньги из банков пора забирать.

Свой опрос специалисты ВЦИОМ проводили 26 марта 2019 года путем телефонного обзвона. Всего на вопросы исследователей ответили 1 600 граждан России.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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