ВЦИОМ: сокращать свои повседневные расходы готовы 68% граждан России

Лишь 20% граждан Российской Федерации считают, что в наши дни зарплату или пенсию необходимо тратить как можно быстрее. Об этом пишет RNS.
Так 23% респондентов уверены, что сейчас самый подходящей период для крупных приобретений. Противоположной точки зрения придерживаются 55% опрошенных.
Еще 69% участников исследования назвали нынешнее время неподходящим для оформления кредитов. По-другому считают 15% россиян. По мнению 48% респондентов, свободные деньги на данный момент лучше всего хранить в банке. С ними не согласны 29% опрошенных, которые полагают, что деньги из банков пора забирать.
Свой опрос специалисты ВЦИОМ проводили 26 марта 2019 года путем телефонного обзвона. Всего на вопросы исследователей ответили 1 600 граждан России.