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ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin

11 апреля 2019, 15:15
Фото: Вконтакте
Соцсеть закрепила топ игроков и сообществ.

ВКонтакте стартовал второй этап сервиса VK Coin, который за 10 дней собрал 10 миллионов пользователей. Теперь вместо майнинга коинов игрокам предложат обмениваться валютой напрямую и тратить её на акции от партнёров. Топ самых богатых игроков и сообществ будет закреплён и превратится в своеобразную доску почёта.

Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.

Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона. Общая сумма накоплений превышает 2,8 триллионов коинов. Самый богатый игрок заработал свыше 47 миллиардов.

VK Coin создан на платформе VK Apps. Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и доступен по ссылке: vk.com/coin

#Новости#Роман Фаткуллин#Технологии
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