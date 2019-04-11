ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin

Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.