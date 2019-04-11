ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin

ВКонтакте стартовал второй этап сервиса VK Coin, который за 10 дней собрал 10 миллионов пользователей. Теперь вместо майнинга коинов игрокам предложат обмениваться валютой напрямую и тратить её на акции от партнёров. Топ самых богатых игроков и сообществ будет закреплён и превратится в своеобразную доску почёта.
Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.
Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона. Общая сумма накоплений превышает 2,8 триллионов коинов. Самый богатый игрок заработал свыше 47 миллиардов.
VK Coin создан на платформе VK Apps. Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и доступен по ссылке: vk.com/coin