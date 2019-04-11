Россия снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+

Так в прошлом месяце Россия добывала в день по 11,63 миллиона баррелей черного золота. Это на 40 000 баррелей в сутки меньше, чем в феврале. В МЭА называют базовым показателем добычи нефти в России (за октябрь 2018 года) отметку в 11,75 миллиона баррелей в день.