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Россия снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+

11 апреля 2019, 11:23
Фото: pxhere.com
В ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что Российская Федерация в марте текущего года сократила добычу нефти на 120 000 баррелей в сутки, достигнув уровня октября 2018 года.

Снижение нефтедобычи является необходимым условием в рамках сделки ОПЕК. Об этом пишет RNS.

Так в прошлом месяце Россия добывала в день по 11,63 миллиона баррелей черного золота. Это на 40 000 баррелей в сутки меньше, чем в феврале. В МЭА называют базовым показателем добычи нефти в России (за октябрь 2018 года) отметку в 11,75 миллиона баррелей в день.

По словам специалистов агентства, уровень выполнения соглашения РФ в марте составил 52%. По условиям договора с ОПЕК России необходимо снизить нефтедобычу на 228 000 баррелей в сутки к уровню октября прошлого года.

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак сообщил о сокращении Россией нефтедобычи по итогам марта на 153 000 баррелей в день к показателю октября 2018 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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