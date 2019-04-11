Россия снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+

Так в прошлом месяце Россия добывала в день по 11,63 миллиона баррелей черного золота. Это на 40 000 баррелей в сутки меньше, чем в феврале. В МЭА называют базовым показателем добычи нефти в России (за октябрь 2018 года) отметку в 11,75 миллиона баррелей в день.
По словам специалистов агентства, уровень выполнения соглашения РФ в марте составил 52%. По условиям договора с ОПЕК России необходимо снизить нефтедобычу на 228 000 баррелей в сутки к уровню октября прошлого года.
В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак сообщил о сокращении Россией нефтедобычи по итогам марта на 153 000 баррелей в день к показателю октября 2018 года.