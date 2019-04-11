ОПЕК в марте снизила нефтедобычу на 2,9 млн баррелей в день

Напомним, в начале декабря минувшего года в Вене состоялись переговоры государств-членов ОПЕК, а также стран в картель не входящих, но участвующих в договоре о снижении уровня добычи черного золота. Тогда в рамках ОПЕК+ была достигнута договоренность о снижении объемов добычи нефти с первого января текущего года на 1,2 миллиона баррелей в день к уровню октября 2018 года. Так в рамках сделки страны ОПЕК снизят ежесуточную нефтедобычу на 800 000 баррелей, а не входящие в картель государства — в целом на 400 000 баррелей в день.