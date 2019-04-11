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ОПЕК в марте снизила нефтедобычу на 2,9 млн баррелей в день

11 апреля 2019, 10:48
Фото: pxhere.com
В прошлом месяце государства-члены ОПЕК сократили добычу нефти на 550 000 баррелей в сутки в сравнении с показателем февраля 2019 года.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что в марте объем нефтедобычи ОПЕК составил порядка 30,13 миллиона баррелей в день. Об этом пишет RNS.

Добыча черного золота стран входящих в ОПЕК снизилась из-за не останавливающегося падения нефтедобычи в Саудовской Аравии. Свой вклад в снижение показателей внесло и существенное падение объемов нефтедобычи в Венесуэле. Стоит отметить, что сокращение производства в Саудовской Аравии достигло самого низкого уровня за последние пару лет.

По информации МЭА в феврале текущего года страны ОПЕК все вместе ежедневно выкачивали из земных недр 30,68 миллиона баррелей нефти. В октябре 2018 года картель добывал 32,99 миллиона баррелей черного золота в сутки. Таким образом, в феврале 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года ежесуточный объем нефтедобычи ОПЕК упал на 2,31 миллиона баррелей.

Напомним, в начале декабря минувшего года в Вене состоялись переговоры государств-членов ОПЕК, а также стран в картель не входящих, но участвующих в договоре о снижении уровня добычи черного золота. Тогда в рамках ОПЕК+ была достигнута договоренность о снижении объемов добычи нефти с первого января текущего года на 1,2 миллиона баррелей в день к уровню октября 2018 года. Так в рамках сделки страны ОПЕК снизят ежесуточную нефтедобычу на 800 000 баррелей, а не входящие в картель государства — в целом на 400 000 баррелей в день.

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