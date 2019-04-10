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В Уфе рассчитались с 95% вкладчиков Роскомснаббанка

10 апреля 2019, 10:32
Фото: Mkset.ru
Сумма долга Роскомснаббанка перед 32,5 тысячами вкладчиков оценивалась в 17,4 миллиарда рублей.

Лицензию «Роскомснаббанка» отозвали 7 марта – сейчас вкладчикам выплачено 95 процентов страхового возмещения, сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

Выплачивают деньги Сбербанк и Уралсиб. К 8 апреля 16,3 миллиарда рублей смогли вернуть 28,1 тысяча вкладчиков. В том числе 549 юридических лиц, которые относятся к малым предприятиям.

Ранее сумма долга Роскомснаббанка перед 32,5 тысячами вкладчиков оценивалась в 17,4 миллиарда рублей, из которых 17 миллиардов рублей – объем обязательств перед 31,9 тысячами вкладчиков республики.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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