В Башкирии отца двух погибших в пожаре детей осудили условно

В Туймазинском районе вынесен приговор по уголовному делу по факту пожара в частном доме, во время которого погибло двое детей, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
52-летний мужчина признан виновным по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
25 декабря прошлого года около 6 часов утра в одном из сел Туймазинского района произошел пожар в частном жилом доме, в ходе которого двое малолетних детей двух и четырех лет отравились угарным газом. Дети не смогли выбраться из горящего строения, их мать, обнаружив возгорание дома, позвала на помощь соседа, однако, они не успели вывести детей.
Отец детей, зная об аварийном пожароопасном режиме работы электрической сети в доме, вечером 24 декабря 2018 года оставил без присмотра включенный в электрическую сеть электрообогреватель, который стоял в сарае домохозяйства, и ушел. Электроприбор спровоцировал короткое замыкание электрической сети, из-за чего произошел пожар.
Мужчина признал вину в предъявленном обвинении и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.
Суд приговорил его к условному сроку лишения свободы на один год и три месяца с испытательным сроком на два года.