В Башкирии отца двух погибших в пожаре детей осудили условно

25 декабря прошлого года около 6 часов утра в одном из сел Туймазинского района произошел пожар в частном жилом доме, в ходе которого двое малолетних детей двух и четырех лет отравились угарным газом. Дети не смогли выбраться из горящего строения, их мать, обнаружив возгорание дома, позвала на помощь соседа, однако, они не успели вывести детей.