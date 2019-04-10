В Башкирии на девять лет посадили продавца психотропных веществ

29-летний житель Гафурийского района признан виновным по статье «Незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В январе прошлого года мужчина решил организовать незаконный сбыт имевшихся у него медикаментов, содержавших психотропные вещества и запрещенных к свободной продаже.
Через месяц подозреваемый оборудовал «закладку» с 64 таблетками и за вознаграждение в пять тысяч рублей указал покупателю местонахождение тайника.
После мужчину задержали. Он не признал вину в совершении преступления и ранее был неоднократно судим.
Гафурийский межрайонный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.