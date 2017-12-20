В Башкирии за год изъяли около 20 кило наркотиков и психотропных веществ

С журналистами встретились представители МВД.

В 2017 году к уголовной ответственности в Башкирии привлечено свыше 1700 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков, - рассказали сегодня представители МВД Башкирии. Из незаконного оборота изъято около 200 кг наркотиков и психотропных веществ (на 126 кг больше, чем в прошлом году). Против организаторов наркопритонов возбуждено 32 уголовных дела.

Правоохранители привели ряд самых громких дел года. Так, в январе 2017 года полицейские задержали оптовых поставщиков синтетических наркотиков. Задержанные и сами занимались изготовлением дурмана в домашних условиях. Было установлено, что к сбыту крупной партии "кристаллов" могут быть причастны 29- и 38-летний жители Уфы. 29-летний уфимец пользовался двумя съемными квартирами: в одной жил, в другой "варил". В последней оперативники и нашли крупную партию наркотиков. Распространение оптовых партий происходило с помощью тайников закладок на территории Уфы и других регионов. Было изъято около 30 тысяч разовых доз.

В Уфе в марте 2017 года сотрудники наркоконтроля также установили подозреваемых - оптовиков. Задержали 10 человек - от 22 до 35 лет. Своих покупателей они находили через интернет, хранили наркотики в съемных квартирах. Прошли обыски, изъято 3,5 кг "синтетики".