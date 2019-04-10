Ученые из Израиля нашли генетическое сходство неандертальца и мамонта

Специалисты предположили, что такое стало возможным благодаря совместному обитанию в похожих условиях окружающей среды, информирует газета «Известия».
Среди причин такого сходства ученые также назвали употребление неандертальцами мамонтов в пищу на протяжении долгого времени. Однако с этим мнением согласны не все эксперты: некоторые из них полагают, что в качестве пропитания использовались другие животные.
Отмечается, что сходство между неандертальцами и мамонтами было найдено сразу в нескольких генах: отвечающих за цвет волос и кожи, терморегуляцию, накопление жира, густоту волосяного покрова.