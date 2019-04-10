Кармановская ГРЭС готовится к обновлению мощностей

«В условиях высочайшей конкуренции и рыночного механизма отбора проектов наша заявка признана соответствующей требованиям объявленного конкурса и имеет все шансы на реализацию в рамках программы модернизации ТЭС, - комментирует генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» Александр Симановский. - Это прежде всего итог качественной подготовки заявки, глубокой и всесторонней проработки нашими специалистами обоснования проекта. Мы рассчитываем, что участие в данной программе позволит нам своевременно реализовать крупный проект модернизации энергетического оборудования с достижением всех заданных технических характеристик энергоблока».