Кармановская ГРЭС готовится к обновлению мощностей

Заявка на обновление энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС включена в предварительный перечень проектов, попадающих в программу модернизации ТЭС на 2022-2024 годы.
Проекты, попавшие в неё по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость в течение 15 лет. Список отобранных проектов опубликовал Системный оператор Единой энергосистемы (АО «СО ЕЭС»). Приём ценовых заявок осуществлялся регулятором 1-2 апреля. В предварительный перечень проектов и генобъектов, подлежащих отбору в ходе конкурентного отбора мощности на модернизацию, вошли 30 проектов из 127 заявленных со всей России. Среди успешно прошедших отбор – проект по Кармановской ГРЭС.
«В условиях высочайшей конкуренции и рыночного механизма отбора проектов наша заявка признана соответствующей требованиям объявленного конкурса и имеет все шансы на реализацию в рамках программы модернизации ТЭС, - комментирует генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» Александр Симановский. - Это прежде всего итог качественной подготовки заявки, глубокой и всесторонней проработки нашими специалистами обоснования проекта. Мы рассчитываем, что участие в данной программе позволит нам своевременно реализовать крупный проект модернизации энергетического оборудования с достижением всех заданных технических характеристик энергоблока».
Кармановскую ГРЭС называют флагманом башкирской энергосистемы: на её долю приходится около 40% электроэнергии, вырабатываемой в «БГК». В декабре 2018 года исполнилось 50 лет со дня включения в единую сеть страны первого энергоблока Кармановской ГРЭС. Всего за полувековую деятельность электростанция выработала около 500 млрд кВт.ч электроэнергии.
Модернизация предусматривает замену цилиндра высокого давления паровой турбины К-303 и обновление котельного оборудования. Это обеспечит эффективную и безаварийную работу энергоблока, а также увеличение его номинальной мощности на 13 мегаватт – до 316 мегаватт.
Справка:
ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») – крупная региональная энергетическая компания России, входит в состав ПАО «Интер РАО», координирует работу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БГК» – 4445 МВт и 8650 Гкал/ч. Уставный капитал ООО «БГК» составляет 24 млрд рублей, 100% контролирует ПАО «Интер РАО». www.bgkrb.ru