Горный университет будет работать с Лондонской биржей

На встрече, которая состоялась между делегацией от университета и руководителем Департамента рынков первичного капитала Лондонской фондовой биржи Робертом Барнсом, было сказано, что те характеристики, которые в настоящее время используются для оценки активов компаний, не отражают реальный уровень стабильности бизнеса. Это связано с тем, что в анализ не включили критерий, который бы отражал кадровый потенциал компании, сообщает forpost-sz.ru.