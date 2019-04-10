Горный университет будет работать с Лондонской биржей

На встрече, которая состоялась между делегацией от университета и руководителем Департамента рынков первичного капитала Лондонской фондовой биржи Робертом Барнсом, было сказано, что те характеристики, которые в настоящее время используются для оценки активов компаний, не отражают реальный уровень стабильности бизнеса. Это связано с тем, что в анализ не включили критерий, который бы отражал кадровый потенциал компании, сообщает forpost-sz.ru.
Как подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко, важно не только обладать всеми нужными ресурсами, но и понимать, кто и какими методами будет работать над повышением эффективности работы.
В общей деятельности со своим партнером, Институтом материалов, минералов и горного дела (IOM3), ученые университета северной столицы создали специальный механизм, который может определять кадровый потенциал.
Представители Лондонской биржи проявили повышенный интерес к данному механизму, и Роберт Барнс предложил начать подготовку меморандума, формализующего отношения между Горным университетом и биржей. Ожидается, что этот документ будет подписан в ходе Международного экономического форума, который пройдет в городе на Неве в июне.
Идея, созданная учеными университета, заключается в том, что молодые специалисты, только что получившие дипломы, должны на протяжении двух-трех лет отработать как стажеры в компании, которая соответствует их профилю. После этого им потребуется пройти аттестацию у экспертов профессионального сообщества на звание «Профессиональный инженер».
При условии успешного прохождения аттестации молодыми людьми, их фамилии будут внесены в национальный и международный реестры. Это повысит не только их личную конкурентоспособность, но и аналогичный показатель компании, где они трудятся. Информация обо всех сотрудниках, прошедших аккредитацию, будет накапливаться на бирже. Впоследствии эти данные станут одним из показателей стабильности развития бизнеса.