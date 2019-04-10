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«Доходит до пояса»: в башкирском селе дома ежегодно остаются под водой

10 апреля 2019, 12:49
В течение уже 10 лет в селе Абзаново Зианчуринского района пять домов остаются под талой водой. Чтобы устранить проблему, нужно проложить трубы нужного диаметра — власти не шевелятся.

В распоряжении редакции Медиакорсети оказались несколько видеозаписей, в которых видно, как талая вода, смывая единственную дорогу, устремляется к ближайшим домам. Четыре семьи в центре села Абзаново Зианчуринского района уже около десяти лет пытаются самостоятельно справиться с этой водой, но пока безрезультатно. Весенняя грязь проникает во дворы, сараи, и даже в дома.

Местный житель Амир Сарагулов вспоминает, что несколько лет назад двор затопило так, что вода поднялась до уровня пояса взрослого человека.

— Я с утра встал, смотрю, во дворе вода поднялась. Натянул болотные сапоги, чтобы узнать, как там скот, иначе пройти было никак. Пришлось телят, коз и барашек поднять на крышу сарая, а то бы утонули. Вода проникла и в дом, у меня из-за него сломался морозильник, — вспоминает он.

В этом году «повезло»: талая вода не поднялась выше колен. Однако, жителям Абзаново от этого нелегко: деревянные дома, бани, сараи от избытка влаги сыреют, портится и другое имущество.

— По соседству со мной живет молодая семья с ребенком-инвалидом. В такие дни они вообще не могут выйти из дома, — рассказывает мужчина.

При этом, решение проблемы вовсе не сложное: вокруг домов собирается вода, так как трубы, установленные для их отвода, не выдерживают большое количество грязной воды. «Нужно всего лишь на их месте установить две трубы с диаметром побольше», говорит Амир Сарагулов.

Власти района ежегодно обещают устранить проблему, однако уже 10 лет ничего не меняется. Две недели назад в селе прошла встреча с депутатом Курултая Альфарисом Байчуриным и главой района Дамином Юлановым. Чиновники очередной раз пообещали помощь, но решится ли на этот раз проблема — неизвестно.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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