«Доходит до пояса»: в башкирском селе дома ежегодно остаются под водой

В распоряжении редакции Медиакорсети оказались несколько видеозаписей, в которых видно, как талая вода, смывая единственную дорогу, устремляется к ближайшим домам. Четыре семьи в центре села Абзаново Зианчуринского района уже около десяти лет пытаются самостоятельно справиться с этой водой, но пока безрезультатно. Весенняя грязь проникает во дворы, сараи, и даже в дома.