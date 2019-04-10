«Алроса» разместила еврооблигаций на сумму 500 млн долларов

Вместе с размещением нового выпуска «Алроса» объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году в сумме 400 миллионов долларов. Годовой купон составит 7,75%. Стоимость выкупа бондов сохранится на уровне 106,75% от номинала. В результате к ноябрю 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается 494 миллиона долларов.