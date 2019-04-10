«Алроса» разместила еврооблигаций на сумму 500 млн долларов

Ценные бумаги выпустила дочерняя компания «Алросы» - Alrosa Finance S.A. Еврооблигаций выпущены под гарантию материнской компании. Об этом пишет RNS.
Сбор заявок на выпуск ценных бумаг Alrosa Finance S.A завершился в прошлый вторник. Ставку купона установили на уровне 4,65% годовых. Спрос на евробонды оказался выше предложения почти в пять раз. 29% облигаций приобрели британские инвесторы. 19% ценных бумаг досталось финансистам из материковой Европы. Представители России выкупили 18% евробондов. Жителям США отошло 17% облигаций, швейцарцам — 11%. Владельцами еще 6% ценных бумаг Alrosa Finance S.A стали представители прочих государств.
Агентства Fitch и S&P присвоили евробондам Alrosa Finance S.A рейтинг инвестиционного уровня BBB-. Полученные от размещения ценных бумаг средства Alrosa Finance S.A потратит на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций группы «Алроса». Часть денег пойдет на общекорпоративные цели, в том числе рефинансирование части имеющейся задолженности перед банками.
Вместе с размещением нового выпуска «Алроса» объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году в сумме 400 миллионов долларов. Годовой купон составит 7,75%. Стоимость выкупа бондов сохранится на уровне 106,75% от номинала. В результате к ноябрю 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается 494 миллиона долларов.