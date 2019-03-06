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В Уфе после прокурорской проверки закрыли частный садик за многочисленные нарушения

6 марта 2019, 07:17
Фото: Mkset.ru
Помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности, условия хранения продуктов не соблюдались, а воспитатели не следили за детьми.

В частном детском саду «Дон-Апельсин» в Орджоникидзевском районе зафиксированы несколько нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В конце августа 2018 года мать, придя за ребенком в дошкольное учреждение, обнаружила на его лице и теле многочисленные гематомы и укусы. Воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка во время его пребывания в организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми. Так, во время игры полуторагодовалую девочку укусил ребенок.

Также в частном учреждении грубо нарушалось санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство. В помещении не было автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о возгорании, отсутствовал второй эвакуационный выход. В садике не соблюдались условия хранения продуктов, моющие и дезинфицирующие средства находились в открытом доступе для детей, отсутствовали документы о качестве питьевой воды, в медицинских книжках сотрудников не было сведений о прививках.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя детского сада с требованием устранения нарушений и направила материалы проверки в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. По результатам рассмотрения материалов на организацию и её директора наложены штрафы. После прокурорской проверки детский сад закрыли.

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