В Уфе после прокурорской проверки закрыли частный садик за многочисленные нарушения

В конце августа 2018 года мать, придя за ребенком в дошкольное учреждение, обнаружила на его лице и теле многочисленные гематомы и укусы. Воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка во время его пребывания в организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми. Так, во время игры полуторагодовалую девочку укусил ребенок.