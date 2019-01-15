«Башнефть» помогла отремонтировать детский сад в селе Юмагузино

Еще одним ярким теплым солнечным пятнышком на карте Башкирии стало больше. Причем, практически буквально: в селе Юмагузино Кугарчинского района Башкирии после долгожданного капитального ремонта распахнул перед детишками и их родителями свои двери детский садик «Солнышко».

Это действительно событие долгожданное для всех жителей не только Юмагузино, но и близлежащих сел и деревень: во-первых, этот детский садик единственный на всю округу, а во-вторых, за свою тридцатилетнюю историю, его построили еще в Советском Союзе в 1988 году, он ни разу не ремонтировался. Был разнообразный косметический ремонт – подкрасить, заделать, лампочку заменить – капитально зданием никто не занимался.

Дошло до того, что дальше здание эксплуатировать просто было невозможно, опасно, особенно учитывая, что это детское учреждение. Крыша постоянно протекала, латать ее уже было бесполезно: с потолка постоянно лилось даже в небольшой моросящий дождик – в каждой группе на полу стояло по несколько ведер и тазиков.

- Штукатурка тогда падала прямо со стен. Линолеум был весь обшарпанным, да и сами полы уже были вздуты от постоянной сырости. С окон и дверей дуло нещадно, температура в группах доходила до 10 градусов. Было очень холодно, неуютно, в таких условиях уже нельзя было заниматься с детьми, – рассказывает, какая была обстановка здесь до ремонта, заведующая детским садом «Солнышко» Гульназ Латыпова.

Несмотря на эти сложности, садик все-таки не прекращал работу: иного выхода просто не было – работающим жителям села негде и не с кем было оставить детей. И вот, наконец, в 2016 году было принято долгожданное решение: капитальному ремонту быть.

На момент начала работ в садик ходили 256 детишек. Большинство из них, конечно, нашли, где переждать ремонт, в основном дома с бабушками. А для 70 малышей, которых уж совсем родителям было оставить не с кем, организовали импровизированные группы в местном районном интернате, выделив для этого специальную комнату.

Зато сейчас здание детского садика «Солнышко» отстроено практически заново. Его буквально разобрали до несущих конструкций и смонтировали все новое и современное. Например, плоскую крышу заменили на скатную: теперь не будет огромных луж, собирающихся даже после малейшего дождя.

Пол, потолок, стены – все было заменено на новое. Окна и двери естественно также заменили на современные, не пропускающие внутрь стужу и непогоду, а тепло, наоборот, на улицу. Также строители заменили всю электрику, смонтировали новые сети водоснабжения и канализации.

В новом здании особое внимание уделено пожарной и обычной безопасности: была смонтирована современная система пожарной сигнализации и пожаротушения, пожарные гидранты по всему зданию и огнетушители. По всему зданию внутри и снаружи смонтированы камеры видеонаблюдения – 24 штуки, в том числе, 7 на улице. Так что незамеченной и муха в сонный знойный час не пролетит.

Все необходимое для полноценного функционирования оборудование также было приобретено и смонтировано. На улице было проведено благоустройство, установили новые беседки, детские площадки, горки, различные игровые формы, поставили детскую спортивную площадку. Даже чернозем новый завезли, чтобы трава зеленее росла.

О том, что новое здание детского сада полностью подходит для того, чтобы здесь могли обучаться детишки с особенностями развития, наверное, нет необходимости говорить: для новых строений это очевидное требование. Кстати, в «Солнышке» один такой малыш обучается, это мальчик, он ходит в обычную группу с остальными детьми.

Проводя ремонтные работы, строители не только заменяли старое на новое, но и актуализировали некоторые вещи в соответствии с требованием времени: все-таки разные нормы и СНИПы 30 лет назад и сейчас различаются. Например, стало необходимо, чтобы для поваров и работников пищеблока были отдельные входы, отдельные туалеты и душевые. Раз надо – значит было сделано.

- В одной из групп спальня находилась через коридор, детишкам в пижамах приходилось переходить его, было неудобно. Я попросила строителей прорубить дверь в смежную комнату, там мы сделали новую спальню деткам. Еще прачечную перенесли в другое место. Очень хорошо прислушивались к нашим пожеланиям, – продолжает Гульназ Латыпова.

Зато сейчас обновленный детский садик «Солнышко» – милое дело, настоящая сказочная страна чудес и познания мира для малышей. Площадь этой сказочной страны 2221 квадратный метр. Помещения групп позволяют принимать до 250 детей. Дети занимаются в 10 группах для всех детсадовских возрастов: от 2 месяцев до 8 лет.

Детсад посещают дети не только из села Юмагузино, но из близлежащих деревень – Александровка, Семено-Петровский, Верхнее Бикузино, Нижнее Бикузино, а также деревни Мелеузовского района. Родители, работающие на Юмагузинском водохранилище, с утра, по дороге на работу везут детей в детский сад, а после работы, на обратном пути забирают чад домой.

Побывав внутри после ремонта, у практически всех взрослых появляется желание хотя бы на несколько минут вернуться в детство и наиграться: в наше время ведь такого не было. Конечно, не деревянные игрушки, к полу прибитые, но такого разнообразия ярких и, самое главное, интересных, развивающих игр, прививающих интерес к настоящим взрослым профессиям, точно не было.

Здесь детишки с самых малых лет могут познакомиться, а может быть, даже всерьез выбрать свою будущую профессию: врач, пожарный, полицейский, повар, парикмахер.

Настоящая леди должна быть таковой с самого детства.

А будущий настоящий мужчина обязательно с детства должен разбираться в хороших марках автомобилей.

С детьми занимаются 14 воспитателей, 7 педагогов. Недавно в штат была введена новая единица: детский психолог. В самом же детском садике организовали кабинет для релаксации детей.

Любой из малышей в любое время может прийти сюда, отдохнуть, поиграть в игрушки один или с кем-то. В кабинете можно пройтись по специальной массажной дорожке и принять самый настоящий душ. Правда, "сухой", из разноцветных бумажных лент, от этого детям еще веселее. А можно на время спрятаться в домике, чтобы никто не беспокоил. Или же просто поиграть в любые игрушки.

Кабинет для релаксации предназначен не только для отдельных посещений детьми, когда им самим захочется, но и в расписание занятий это тоже включено.

- Вы знаете, я сама в этот садик ходила, когда маленькая была. Моя мама здесь работала воспитателем, а после выхода на пенсию осталась здесь сторожем. Потом моя старшая дочь занималась здесь, это было еще до ремонта. Теперь вот в новый детский сад будет приходить мой младшенький Аскар, ему 2 года и 7 месяцев. То, что сейчас и тогда, до ремонта – это как небо и земля. Сейчас стало просто невероятно хорошо! – говорит жительница села Юмагузино Ляйсан Язгарова.

Капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» производился в течение двух лет с 2016 по 2018 годы. Общий объем финансирования – более 80 миллионов рублей. Основная часть работ на сумму 65,2 миллиона рублей – была профинансирована в рамках благотворительной программы ПАО АНК «Башнефть», которая реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и ПАО «НК «Роснефть». Добавим, что помимо капремонта детсада «Солнышко» в Кугарчинском районе на средства «Башнефти» уже обустроены школы в деревнях Исимово и Новохвалынском, построена школа в д. Саиткулово.