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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом»

6 марта 2019, 05:07
Фото: Mkset.ru
В пятом матче команда одержала победу со счетом 2:1.

«Салават Юлаев» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ одержал победу над магнитогорским «Металлургом», сообщили в официальной группе уфимского хоккейного клуба.

2:1 – «Салават Юлаев» выиграл и снова повёл в серии. После четырёх стартовых матчей противостояния команд счёт в серии был равным 2-2. В первом матче «юлаевцы» уступили во втором овертайме 1:2. Во второй и третьей встречах наши ребята одержали убедительные победы, обыграв магнитогорскую команду со счетом 4:1 и 5:1. Четвёртая встреча соперников снова завершилась за пределами 60 минут: подопечные Николая Цулыгина уступили в дополнительное время 1:2.

В дополнительном времени на второй минуте овертайма «Салават Юлаев» забил шайбу и вырвал победу.

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