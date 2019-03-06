Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом»

2:1 – «Салават Юлаев» выиграл и снова повёл в серии. После четырёх стартовых матчей противостояния команд счёт в серии был равным 2-2. В первом матче «юлаевцы» уступили во втором овертайме 1:2. Во второй и третьей встречах наши ребята одержали убедительные победы, обыграв магнитогорскую команду со счетом 4:1 и 5:1. Четвёртая встреча соперников снова завершилась за пределами 60 минут: подопечные Николая Цулыгина уступили в дополнительное время 1:2.