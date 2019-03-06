То ли еще будет: В Уфе родители выступили против домашних заданий для первоклассников

В общественный Комитет по защите прав школьников Башкирии поступила жалоба от бабушки первоклассника, обучающегося в одной из гимназий Уфы, о том, что ее внуку задают домашние задания в немыслимых для первоклашек объемах. В то время, как по правилам ничего подобного в первом классе быть не должно.
Автор обращения посетовала на то, что ее внуку-первокласснику домашние задания задают и в будние дни, и на выходные и на праздничные дни.
- После уроков у них есть так называемая «внеурочка» или «продленка», кто как называет, там дети находятся до 13 часов. И вот там, сразу после уроков, они делают домашнюю работу по русскому языку и по математике на так называемых листах. Заданий очень много! – сетует бабушка. - Получается, сразу после уроков русского и математики они снова делают русский и математику. То есть у них по два урока русского и математики в день получается практически без перерыва! Я не знаю, как это называется, но мы так не учились, и так от школы не уставали. Особенно в первом классе.
По словам автора обращения, у первоклашек вместе с продленкой в день получалось фактически семь уроков. А по пятницам, когда продленки в школе нет, первоклашки приносили домой те же двусторонние листы с заданиями по математике и русскому языку, в дневниках у них так и написано – сделать эти задания. Вдобавок к письменной работе нужно было зубрить правила по русскому, причем слово в слово.
- И такие уроки задают детям ежедневно, плюс и по другим пособиям задания, а еще есть другие уроки, и по литературе учить стихи, и английский делать, и по природе куча заданий! А еще ежедневно велят выписывать фразеологизмы, синонимы и антонимы, поговорки с толкованием в особую тетрадку! Я спросила внука: ты понимаешь правило, которое выучил? Говорит, что не понимает. Просто механически дети зубрят огромный текст. Кто это все придумал и зачем это первокласснику? Издеваются? Формируют у детей страх к учебе?
– возмущается автор письма.
По ее словам, семилетний внук так к пятнице очень устает, что усадить его за выполнение домашней работы бывает очень тяжело. Мысль о том, что надо делать огромную домашнюю работу, портит все выходные.
Судя по обсуждению в соцсетях, похожие ситуации с непомерными домашними заданиями для первоклассников существуют не только в одной гимназии, но и в ряде других школ и лицеев республики.
Комитет по защите прав школьников РБ обратился с этим тревожным сигналом в региональное управление Рособрнадзора и Министерство образования Башкирии, специалисты которого провели проверку в гимназии. Ее результаты сразу проявились хотя бы тем, что на тех же самых листах с домашними заданиями учительница стала писать фразу «Для желающих».
- Родители учеников из этого класса сообщили нам, что после проверки учительница объяснила: кто издетей самостоятельно справляется с домашней работой, тот должен делать обязательно, а кому помогают родители, могут и не делать. При этом на выходные детям по-прежнему дают домашние задания в прежних объемах. «Внеурочку» после проверки в этом классе отменили, и теперь, по словам родителей, стало еще хуже, потому что задания, которые раньше дети делали в школе на продленке, они должны вечером делать дома с родителями, - рассказали Медиакорсети в Комитете по защите прав школьников РБ.
- Дети говорят, что с «внеурочкой» было легче, потому что учительница рядом и можно было спросить у нее про трудные задания. А сейчас надежда только на родителей, которые могут подключиться к учебе ребенка после возвращения с работы вечером. Несмотря на то, что на листах с заданиями указано, что их можно делать по желанию, на уроках учительница все равно спрашивает с детей «по полной программе», - пояснили родители.
В итоге получилось, что родители, хотевшие защитить права своих детей, только усугубили ситуацию. Теперь уже они и сами, кажется, не до конца уверены, что поступили правильно, написав ту жалобу.
Корреспондент Медиакорсети связался с автором обращения в Комитет и узнал мнение бабушки о нынешних событиях в школе.
- Я помню, когда мы учились, правил было мало: «чу-щу» и т.д., примеры легкие, вот первоклассники и не уставали и дальше нормально учились, - рассказала автор письма. - В Финляндии и других странах, где лучшее в мире образование, давно ушли от «домашки» в начальной школе, формируют позитивное отношение к учебе. А в нашей гимназии прямо нагнетают обстановку, держат в страхе детей. Ну, разве это правильно?
Мы пообщались с родителями и учителями из других школ Уфы и выяснили, что не везде ситуация складывается так пессимистично.
- Родители правы в своих претензиях против слишком больших домашних заданий для первоклассников. Новые стандарты прописывают отсутствие домашнего задания, по нормам Федеральных государственных образовательных стандартов сейчас и в остальных классах учителем должно предлагаться 2-3 задания на выбор. Даже в журнале в 1 классе задание не пишется, это нарушение, - пояснила Лидия, учитель первого класса одной из уфимских школ (поскольку руководство категорически запретило работникам школ напрямую общаться с журналистами по любому поводу, придется публиковать ее мнение без подписи).
Лидия объяснила, что она дает задания ученикам только по желанию, но в итоге их выполняют все.
- В качестве стимула мы играем в монополию, я даю жетоны за все правильно выполненные задания, дети копят и обменивают их потом на конфеты. А если кто-то не сделает задание, то в этом нет большой проблемы. Это разовое явление. Потому что дух состязания и желание заработать побольше конфет стимулируют их к тому, чтобы справляться с поставленными задачами. У нас жалоб от родителей нет, - поделилась секретом успеха учительница.
Несколько иное мнение высказала другой педагог, выступившая в защиту своей коллеги.
- Во всем виноваты двойные стандарты. С одной стороны, первоклассникам нельзя задавать домашние задания. С другой стороны, с учителя по ФГОС (Федеральным государственным образовательным стандартам) требуют, чтобы первоклассники к концу учебного года обладали огромным количеством умений и навыков, чего без повторения пройденного материала дома, без домашних заданий - попросту нельзя. Не зря говорят, повторение - мать учения. Вот и приходится мне говорить родителям напрямую: мы будем жить по двойным стандартам, я буду говорить, что ваши дети могут делать домашние задания по желанию, но если они их не будут делать, они ничему не научатся. Если родители умные, они это воспринимают правильно, - призналась Альмира, преподающая в уфимском лицее.
- У нас тоже задают домашние задания. Я считаю, что без них совсем в первом классе нельзя, ведь первый класс – это все-таки уже не детский сад, и детям нужно морально готовиться к продолжению учебы в старших классах. Но если ребенок по какой-то причине не успел сделать полностью домашнее задание, из-за этого никакой трагедии не происходит. Мы в выходные сами с ним сидим и повторяем трудные уроки. Но не до потери пульса, конечно, учимся. У нас очень доброжелательный и опытный педагог, дети с радостью идут в школу. Я считаю, что отношение ребенка к учебе в начальной школе во многом формируется на основе отношений с родителями и педагогом, - поделилась мнением мама первоклассницы из Уфы Алина Зубайдуллина.
Медиакорсеть следит за развитием событий и готова продолжить разговор на эту тему.