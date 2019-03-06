То ли еще будет: В Уфе родители выступили против домашних заданий для первоклассников

- После уроков у них есть так называемая «внеурочка» или «продленка», кто как называет, там дети находятся до 13 часов. И вот там, сразу после уроков, они делают домашнюю работу по русскому языку и по математике на так называемых листах. Заданий очень много! – сетует бабушка. - Получается, сразу после уроков русского и математики они снова делают русский и математику. То есть у них по два урока русского и математики в день получается практически без перерыва! Я не знаю, как это называется, но мы так не учились, и так от школы не уставали. Особенно в первом классе.