Скончался уроженец Башкирии, заслуженный изобретатель СССР Талгат Хурамшин

Хурамшин Талгат Закирович родился 1 мая 1932 года в деревне Ибрагимово Чишминского района Башкирской АССР. В 1947 году после окончания семи классов средней школы № 11 города Черниковска Талгат Хурамшин поступил в Черниковский нефтяной техникум, который окончил в 1951 году, получив специальность техника-механика по ремонту и эксплуатации нефтеперерабатывающего оборудования.
Трудовую деятельность он начал в июле 1951 года машинистом насосов и компрессоров цеха № 4 на ордена Ленина Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В 1952 году его переводят на работу механиком установки, а затем начальником ремонтно-технического цеха.
С ноября 1989 по 1992 год работал главным специалистом, начальником технического отдела, главным инженером Всероссийского научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Минтопэнерго. С декабря 1992 года являлся генеральным директором-президентом акционерного общества открытого типа «Башкирский дом торговли и технологии».
За выдающиеся трудовые успехи в 1971 году Т.З. Хурамшину присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он удостоен премии Совета Министров СССР (1974), награжден орденами Ленина (1971), Октябрьской Революции (1975), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1981), отмечен более чем 40 различными грамотами и знаками. Ему, автору 49 изобретений, присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель СССР».