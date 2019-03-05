Скончался уроженец Башкирии, заслуженный изобретатель СССР Талгат Хурамшин

Хурамшин Талгат Закирович родился 1 мая 1932 года в деревне Ибрагимово Чишминского района Башкирской АССР. В 1947 году после окончания семи классов средней школы № 11 города Черниковска Талгат Хурамшин поступил в Черниковский нефтяной техникум, который окончил в 1951 году, получив специальность техника-механика по ремонту и эксплуатации нефтеперерабатывающего оборудования.