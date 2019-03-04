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В Уфе пройдет ярмарка вакансий для молодых мам, девушек и юношей

4 марта 2019, 05:12
Фото: http://ufacity.info
На ярмарке представят вакансии и расскажут о ситуации на рынке труда.

7 марта на бульваре Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения города пройдет ярмарка вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

На ярмарке будут представлены следующие вакансии: администратор, специалист, воспитатель, горничная, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медицинская сестра/медицинский брат, официант, повар, продавец, уборщик производственных и служебных помещений и прочие.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, проинформируют о ситуации на рынке труда, проведут компьютерную диагностику и консультацию по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам сферы занятости.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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