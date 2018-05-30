В Уфе пройдет ярмарка вакансий для женщин с малолетними детьми
Сегодня, 12:22ОбществоРустэм Башкирцев
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Женщинам представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости.
31 мая по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00 пройдет ярмарка вакансий для женщин с малолетними детьми, сообщили в пресс-службе центра занятости Уфы.
Будут представлены такие вакансии как администратор, воспитатель детского сада, горничная, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец, уборщик помещений и прочие.
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