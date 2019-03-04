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В Уфе 19-летний рецидивист устроил разбойное нападение на магазин

4 марта 2019, 12:32
Фото: Mkset.ru
Ранее молодой человек был судим за кражу, грабёж и угон.

28 февраля в полдень в торговую точку на проспекте Ленина, где местная 43-летняя жительница работала продавцом, произошло разбойное нападение, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сначала молодой человек просто ходил по залу и рассматривал товары, а после начал засовывать носки и канцелярские товары в карманы. Сотрудники магазина начали останавливать его, но молодой человек стал вырываться. В какой-то момент он схватил с открытой витрины нож и стал угрожать собравшимся расправой. Испугавшись за свою жизнь, сотрудники не стали пытаться остановить разбойника и позвонили в полицию после ухода злоумышленника.

19-летнего подозреваемого задержали и доставили в полицию. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим за грабеж, кражу и угон. Сейчас задержанный находится под стражей.

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