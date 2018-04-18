В Уфе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений

В Уфе в магазине бытовой химии мужчина украл более четырех тысяч рублей, угрожая продавцу, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Через два часа ограбил кассу продуктового магазина в Кировском районе Уфы. Продавщица отдала грабителю 13 тысяч рублей.