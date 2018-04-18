В Уфе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений

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Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В Уфе в магазине бытовой химии мужчина украл более четырех тысяч рублей, угрожая продавцу, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Через два часа ограбил кассу продуктового магазина в Кировском районе Уфы. Продавщица отдала грабителю 13 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний житель Нефтекамска. Он сознался в содеянном. Возбуждены уголовные дела. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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