В Башкирии поймали подозреваемого в серии разбойных нападений
Сегодня, 14:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.
Ранее судимого 20-летнего жителя Чишминского района задержали из-за подозрений в серии разбойных нападений на организации, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Злоумышленник напал на офис микрофинансирования, где, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы все деньги, после чего та прогнала грабителя. В этот же день совершил еще два аналогичных нападения – на офис микрозаймов, где похитил семь тысяч рублей и цветочный магазин, где удалось украсть пять тысяч рублей.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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