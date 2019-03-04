mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии женщины превосходят мужчин по количеству, уровню образования и долголетию

4 марта 2019, 09:10
Фото: pixabay.com
Данные на начало 2018 года опубликовал Башстат.

Согласно исследованиям, в Башкирии проживает 2,2 млн женщин, что составляет 53% всего населения. В среднем на 1000 мужчин приходится 1132 женщины, но соотношение в разных возрастных категориях различно. В частности, в регионе рождается больше мальчиков, чем девочек (на 1000 мальчиков в среднем – 935 девочек), но после 36 лет складывается устойчивое преобладание женского населения. С повышением возраста перевес увеличивается: к 70 годам женщин в 2,3 раза больше мужчин-сверстников. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 77,2 лет, мужчин – 66,2.

Женщины составляют немногим менее половины трудовых ресурсов республики: 47% состава занятых в экономике. Cредний возраст работающей женщины – 40 лет. В структуре занятости женский труд преобладает в области образования (86%), здравоохранения и социальных услуг (85%), в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и предприятиях общепита (68%). При этом женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. В возрасте до 30 лет работают 20,8% женщин, в возрасте 30-55 лет – 68,3%, от 55 лет и старше трудоспособного возраста – 10,8%. Основную часть студенчества также составляют женщины.

Материалы по теме
В Башкирии без работы больше всего женщин со средним профобразованием
#Новости#Статистика#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48