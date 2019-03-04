В Башкирии женщины превосходят мужчин по количеству, уровню образования и долголетию

Женщины составляют немногим менее половины трудовых ресурсов республики: 47% состава занятых в экономике. Cредний возраст работающей женщины – 40 лет. В структуре занятости женский труд преобладает в области образования (86%), здравоохранения и социальных услуг (85%), в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и предприятиях общепита (68%). При этом женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. В возрасте до 30 лет работают 20,8% женщин, в возрасте 30-55 лет – 68,3%, от 55 лет и старше трудоспособного возраста – 10,8%. Основную часть студенчества также составляют женщины.