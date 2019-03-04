В Башкирии женщины превосходят мужчин по количеству, уровню образования и долголетию

Согласно исследованиям, в Башкирии проживает 2,2 млн женщин, что составляет 53% всего населения. В среднем на 1000 мужчин приходится 1132 женщины, но соотношение в разных возрастных категориях различно. В частности, в регионе рождается больше мальчиков, чем девочек (на 1000 мальчиков в среднем – 935 девочек), но после 36 лет складывается устойчивое преобладание женского населения. С повышением возраста перевес увеличивается: к 70 годам женщин в 2,3 раза больше мужчин-сверстников. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 77,2 лет, мужчин – 66,2.
Женщины составляют немногим менее половины трудовых ресурсов республики: 47% состава занятых в экономике. Cредний возраст работающей женщины – 40 лет. В структуре занятости женский труд преобладает в области образования (86%), здравоохранения и социальных услуг (85%), в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и предприятиях общепита (68%). При этом женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. В возрасте до 30 лет работают 20,8% женщин, в возрасте 30-55 лет – 68,3%, от 55 лет и старше трудоспособного возраста – 10,8%. Основную часть студенчества также составляют женщины.