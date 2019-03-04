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В Башкирии пройдут сходы сельских жителей против контрафактного алкоголя

4 марта 2019, 10:04
Фото: glavarb.ru
Радий Хабиров подчеркнул, что сходы должны быть проведены неформально, но качественно.

Сегодня, 4 марта, Радий Хабиров дал поручение на еженедельном оперативном совещании в правительстве об общих сельских сходах в районах республики в течение марта-апреля, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Обсуждалось противодействие продажам нелегального и суррогатного алкоголя, обеспечение пожарной безопасности путём установки извещателей, и прочие актуальные вопросы развития территорий.

– В Караидельском районе мне рассказали, что в ряде небольших сёл жители собрались на сход и решили, что этой заразы – суррогатного, нелегального алкоголя – у них не будет. И приняли жёсткие обращения к тем, кто этим занимается, со всеми вытекающими негативными для них последствиями, – сказал Радий Хабиров. – Мы можем тысячу раз подключать к решению этого вопроса МВД, прокуратуру, Роспотребназдзор. Но если не будет инициативы от людей, которые сами скажут «стоп», ничего не произойдет.

Радий Хабиров подчеркнул, что сходы должны быть проведены неформально и качественно.

Ранее врио главы республики назвал "геноцидом" процесс продажи нелегального контрафактного алкоголя своим землякам.

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