В Башкирии стали в 2 раза чаще умирать от паленого алкоголя

Прискорбную демографическую статистику за первые 4 месяца 2018 года приводит Башкортостанстат. Всего за январь-апрель текущего года в республике умерли 17349 человек. За тот же период прошлого года число умерших было чуть меньше – 17159 человек.

Как тогда, так и сейчас, основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения (в том числе, сердечные заболевания), 7072 человека или 40,8% умерших. На втором месте – злокачественные и доброкачественные образования, 2436 человек или 14,0%.

На третьем месте среди причин смертности – внешние причины, 1283 человека или 7,4%. Среди внешних причин – ДТП, в которых за четыре месяца погибли 128 человек.

Среди других причин смерти – болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, инфекции.

За первые 4 месяца этого года от случайных отравлений алкоголем скончался 51 человек. За этот же период прошлого года смертельно отравились 25 человек. Рост – более чем в два раза.

Убивать стали меньше: 56 убийств в этом году и 78 в прошлом. Заканчивать свой недолгий век суицидом тоже стали меньше: 259 случаев в этом году против 269 случаев в прошлом.

Вообще с естественным приростом в Башкирии в начале 2018 года не очень позитивно по сравнению с годом ранее: родилось меньше – 15267 и 15883 человек соответственно. А умерло при этом больше – 17349 и 17159 соответственно.