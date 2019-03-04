Чистая прибыль «Интер РАО» за год возросла более чем на 30%

Показатель EBITDA оказался равен 11,3 млрд рублей. Это на 24,2% больше чем в 2017 году. Прибыль «Интер РАО» до вычета налогов в прошлом году возросла на 42,3% - до 92,178 млрд рублей. В свою очередь чистая прибыль с учетом неконтрольных долей участия упала на 31,1%, составив 71,675 млрд рублей.