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Чистая прибыль «Интер РАО» за год возросла более чем на 30%

4 марта 2019, 11:48
Фото: pxhere.com
По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году «Интер РАО» увеличила чистую прибыль, которая приходится на акционеров компании, на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Размер чистой прибыли «Интер РАО» в минувшем году достиг 70,776 млрд рублей. Об этом пишет RNS.

Выручка компании за год возросла на 10,7% - до 962,582 млрд рублей. Операционная прибыль за отчетный период увеличилась в 1,5 раза, составив 87,289 млрд рублей. Размер операционных расходов возрос на 7,8% и достиг отметки в 885,785 млрд рублей.

Показатель EBITDA оказался равен 11,3 млрд рублей. Это на 24,2% больше чем в 2017 году. Прибыль «Интер РАО» до вычета налогов в прошлом году возросла на 42,3% - до 92,178 млрд рублей. В свою очередь чистая прибыль с учетом неконтрольных долей участия упала на 31,1%, составив 71,675 млрд рублей.

В 2018 году капитальные расходы «Интер РАО» снизились на 18,2%, и достигли 25,8 млрд рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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