Чистая прибыль «Интер РАО» за год возросла более чем на 30%

Выручка компании за год возросла на 10,7% - до 962,582 млрд рублей. Операционная прибыль за отчетный период увеличилась в 1,5 раза, составив 87,289 млрд рублей. Размер операционных расходов возрос на 7,8% и достиг отметки в 885,785 млрд рублей.
Показатель EBITDA оказался равен 11,3 млрд рублей. Это на 24,2% больше чем в 2017 году. Прибыль «Интер РАО» до вычета налогов в прошлом году возросла на 42,3% - до 92,178 млрд рублей. В свою очередь чистая прибыль с учетом неконтрольных долей участия упала на 31,1%, составив 71,675 млрд рублей.
В 2018 году капитальные расходы «Интер РАО» снизились на 18,2%, и достигли 25,8 млрд рублей.