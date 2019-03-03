Уфимский гонщик занял второе место в чемпионате мира по мотогонкам на льду

К финальным заездам уфимец подошел первым. Он выигрывал одно очко у действующего чемпиона мира Дмитрия Колтакова. После 22-го заезда с ним сравнялся Дмитрий Хомицевич. В супер-финале Колтаков сравнял счет с Валеевым — спортсмены заработали по 18 очков. Финальный заезд Валеев проиграл Колтакову. Третье место занял россиянин Дмитрий Хомичевич.