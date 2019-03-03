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Уфимский гонщик занял второе место в чемпионате мира по мотогонкам на льду

3 марта 2019, 06:21
Фото: motogonki.ru
Динар Валеев проиграл в финале действующему чемпиону мира Дмитрию Колтакову.

Уфимский гонщик из Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова Динар Валеев занял второе место на пятом этапе финальной серии личного чемпионата мира по мотогонкам на льду FIM Ice Speedway Gladiators в Берлине, сообщает портал Мотогонки.ру.

К финальным заездам уфимец подошел первым. Он выигрывал одно очко у действующего чемпиона мира Дмитрия Колтакова. После 22-го заезда с ним сравнялся Дмитрий Хомицевич. В супер-финале Колтаков сравнял счет с Валеевым — спортсмены заработали по 18 очков. Финальный заезд Валеев проиграл Колтакову. Третье место занял россиянин Дмитрий Хомичевич.

Шестой этап состоится сегодня, 3 марта, также на ледовом стадионе «Хорст Дом» в Берлине.

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