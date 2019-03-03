«Уфа» проиграла «Динамо» со счетом 1:2

В первом тайме инициативой владели гости, динамовцы. Они организовали первый опасный момент уже на первой минуте после розыгрыша штрафного. Вратарь «Уфы» Александр Беленов отбил летевший точно под перекладину мяч на угловой. «Уфа» пыталась атаковать флагами, справа действовали в связке Оливье Тилль и Дмитрий Живоглядов, слева - Боян Йокич и Сильвестр Игбун.
Преимущество динамовцев отразилось в цифрах, они владели мячом 67% времени, нанесли семь ударов по воротам (в створ - один) и заработали семь угловых. «Уфа» терпела и временами огрызалась. Гости получили две желтые карточки, оба раза сфолив на Сысуеве.
На 34 минуте после сильного удара вперед ошибается защита «Динамо», Тони Шунич неудачно пасует вратарю, Игбун перехватывает мяч, обыгрывает вратаря и отправляет мяч в пустые ворота. 1:0 - уфимцы выходят вперед.
Второй тайм сложился неудачно для хозяев поля. «Уфа» пропустила два мяча, оба с угловых, причем второй гол - в добавленное время, за несколько секунд до окончания матча. Сначала гол головой забил нападающий Евгений Луценко, потом отличился полузащитник Вячеслав Грулев.
1:2 - Уфа проигрывает домашний матч. Болельщики, как было обещано, получат обратно деньги за купленные билеты, но это совсем не радует. Почти 11 тысяч болельщиков не получили радости победы.
Дмитрий Хохлов, главный тренер "Динамо" ( Москва), так прокомментировал игру:
- - Тяжелая игра,в первом тайме мы доминировали, но допустили ошибку. Хорошо, что во втором тайме мы забили два.
А главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко не стал отрицать, что команда сыграла слабо в первом тайме, хотя и хозяева поля первыми открыли счет:
- Первый тайм сыграли слабо, соперник играл агрессивно на стандартах, что и сказалось на результате матча.