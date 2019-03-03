«Уфа» проиграла «Динамо» со счетом 1:2

Преимущество динамовцев отразилось в цифрах, они владели мячом 67% времени, нанесли семь ударов по воротам (в створ - один) и заработали семь угловых. «Уфа» терпела и временами огрызалась. Гости получили две желтые карточки, оба раза сфолив на Сысуеве.