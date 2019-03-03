Сегодня состоятся соревнования Универсиады с участием уфимских спортсменов

Сегодня, 3 марта, на Универсиаде в Краноярске хоккейная женская сборная, в составе которой выступают две уфимки, выйдет на лед против команды из Китая. Начало матча - в 17.30 часов по уфимскому времени. 1 марта хоккеистки уже вступили в борьбу за медали и одержали первую победу над командой из Швейцарии.