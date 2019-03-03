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Сегодня состоятся соревнования Универсиады с участием уфимских спортсменов

3 марта 2019, 07:02
Фото: ufacity.info
Женская хоккейная команда встретится с командой из Китая, также выступят фристайлисты-акробаты.
Календарь Универсиады

Сегодня, 3 марта, на Универсиаде в Краноярске хоккейная женская сборная, в составе которой выступают две уфимки, выйдет на лед против команды из Китая. Начало матча - в 17.30 часов по уфимскому времени. 1 марта хоккеистки уже вступили в борьбу за медали и одержали первую победу над командой из Швейцарии.

Также в 14.30 и 17.30 состоятся соревнования по акробатике. В них участвуют Александра Герасимова, Кристина Спиридонова и Руслан Катманов.

Церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске состоялась 2 марта. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом. Последние два включены в программу студенческих игр впервые.

В состав сборной России на Универсиаде вошли 10 спортсменов из Уфы. В их числе - биатлонист Эдуард Латыпов, Алексей Петров, шорт-трекистка Анастасия Мигунова, горнолыжники Руслан Катманов, Кристина Спиридонова, Александра Герасимова, Яна Шакирова, Елизавета Салихова, хоккеистки Анна Шибанова и Мария Баталова.

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