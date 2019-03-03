«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в овертайме со счетом 2:1, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сегодня состоялся четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.
После трех стартовых матчей противостояния команд (две игры в Магнитогорске и одна в Уфе) подопечные главного тренера СЮ Николая Цулыгина вели в серии 2-1. В первой матче «юлаевцы» уступили во втором овертайме 1:2, а во второй и третьей встречах одержали убедительные победы, обыграв «сталеваров» 4:1 и 5:1.
Стартовый период получился безголевым. На старте второй двадцатиминутки подопечные Николая Цулыгина имели двойной численный перевес, но воспользоваться преимуществом хозяевам не удалось, после чего инициативой завладели магнитогорцы, и в одном из эпизодов гости забросили шайбу. Сравнять счет до перерыва не удалось.
Третий период проходил с игровым преимуществом «Салавата Юлаева». Подопечные Николая Цулыгина сумели пробить голкипера «Металлурга». В овертайме обе команды особенно не рисковали, но при этом уфимцы атаковали опаснее. Но никаких дивидендов «юлаевцам» это не принесло. В итоге счет в серии стал равным.
Пятый матч серии пройдет 5 марта в Магнитогорске.