«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу»

Третий период проходил с игровым преимуществом «Салавата Юлаева». Подопечные Николая Цулыгина сумели пробить голкипера «Металлурга». В овертайме обе команды особенно не рисковали, но при этом уфимцы атаковали опаснее. Но никаких дивидендов «юлаевцам» это не принесло. В итоге счет в серии стал равным.