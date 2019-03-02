Три человека погибли в столкновении двух автомобилей в Башкирии

- По предварительной информации, на 10 километре автодороги Туймазы-Серафимовка столкнулись «Хендай Акцент», следовавший со стороны города Туймазы, и встречная «Лада Приора», - сообщил он. - В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и муж с женой с «Хендай» скончались на месте аварии.