mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три человека погибли в столкновении двух автомобилей в Башкирии

2 марта 2019, 15:58
Фото: gibdd.ru
ДТП случилось в Туймазинском районе.

Сегодня, 2 марта, в четвертом часу дня, в Туймазинском районе Башкирии в результате ДТП погибли три человека. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

- По предварительной информации, на 10 километре автодороги Туймазы-Серафимовка столкнулись «Хендай Акцент», следовавший со стороны города Туймазы, и встречная «Лада Приора», - сообщил он. - В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и муж с женой с «Хендай» скончались на месте аварии.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренные службы. Подробности выясняются.

Материалы по теме
В Башкирии пострадавших в ДТП будут спасать медики на вертолетахВ Уфе нетрезвого водителя осудят за массовое ДТП с летальным исходомМассовое ДТП в Уфе: пострадал трехлетний ребенок
#Новости#ДТП с пострадавшими#Происшествие с погибшими#Происшествия#Новости Башкирии#ДТП#Дтп с погибшими#Разиф Абдуллин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48