В Уфе покажут фильм о путешественнике, повторившем арктический маршрут Дежнева

Сложнейший процесс съемок занял четыре года. Маршрут пролег по восьми арктическим регионам России, где до сих пор можно найти черты традиционного уклада жизни, которые когда-то увидела экспедиция Дежнева. Съемки проходили в поселении Наукан, самой восточной оконечности России; в давно исчезнувшем с карт, административном городе Зашиверске, от которого осталась лишь часовня; в современных городах: Архангельск, Петрозаводск, Салехард, Норильск, Дудинка, Певек, Анадырь, Якутск, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, и в одном из самых холодных на нашей планете мест — роскошном и безжалостном Оймяконе. Порой температура опускалась ниже 60 градусов по Цельсию.