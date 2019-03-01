В Уфе покажут фильм о путешественнике, повторившем арктический маршрут Дежнева

Фильм «Великий Северный путь» - это история фотографа и путешественника Леонида Круглова, который со своей командой отправились в арктическое путешествие по маршруту первопроходца Семена Дежнева, в XVII веке отодвинувшего границу Московии далеко на Восток. Преодолев 10 тысяч километров на собаках, оленях, лодках, паралетах, экспедиция Круглова при участии путешественника Федора Конюхова и полярного гида Виктора Симонова, прошла от Архангельска до Берингова пролива.
Сложнейший процесс съемок занял четыре года. Маршрут пролег по восьми арктическим регионам России, где до сих пор можно найти черты традиционного уклада жизни, которые когда-то увидела экспедиция Дежнева. Съемки проходили в поселении Наукан, самой восточной оконечности России; в давно исчезнувшем с карт, административном городе Зашиверске, от которого осталась лишь часовня; в современных городах: Архангельск, Петрозаводск, Салехард, Норильск, Дудинка, Певек, Анадырь, Якутск, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск, и в одном из самых холодных на нашей планете мест — роскошном и безжалостном Оймяконе. Порой температура опускалась ниже 60 градусов по Цельсию.
Дополнительные показы пройдут в кинотеатре «Родина» 6 и 7 марта.