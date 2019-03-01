В Башкирии 30-летняя мама убила новорожденного сразу после того, как родила

В ноябре 2018 года женщина была на девятом месяце беременности. Она не планировала оставлять ребенка, не обращалась за медпомощью и решила родить дома сама. Сразу после того, как малыш появился на свет, женщина перекрыла ему дыхательные пути, после чего ребенок скончался. Тело младенца женщина спрятала в доме. Судмедэксперты позже выяснили, что ребенок был живорожденным и жизнеспособным.