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В Башкирии 30-летняя мама убила новорожденного сразу после того, как родила

1 марта 2019, 05:26
Фото: surb.sledcom.ru
Возбуждено уголовное дело.

Подробности тяжкого преступления, произошедшего в Иглинском районе, рассказали в пресс-службе следкома республики.

В ноябре 2018 года женщина была на девятом месяце беременности. Она не планировала оставлять ребенка, не обращалась за медпомощью и решила родить дома сама. Сразу после того, как малыш появился на свет, женщина перекрыла ему дыхательные пути, после чего ребенок скончался. Тело младенца женщина спрятала в доме. Судмедэксперты позже выяснили, что ребенок был живорожденным и жизнеспособным.

Вину свою злоумышленница признала.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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