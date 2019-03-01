Что показали проверки концессии роддома в Салавате

В спорах вокруг концессии салаватского роддома в феврале 2019 была поставлена точка. Правительство республики и инвестор совместно приняли решение продолжать работу, а врио Главы Башкортостана подписал распоряжение о том, что контроль за исполнением концессионного соглашения будет осуществлять два ведомства: Минздрав и Минземимущества РБ.
Кроме того, стороны закрепили протоколом необходимость повышения зарплаты сотрудникам до среднереспубликанских показателей, а решение вопроса о предоставлении медпомощи сотрудницам ГУФСИН и МВД стало зоной ответственности министерства здравоохранения.
Однако результаты проверок деятельности АНО «Перинатальный центр», которые были инициированы с подачи части коллектива и региональных общественных организаций, длившиеся два месяца, так и не были оглашены. Медикорсеть обратилась в ГК «Медма», в чью группу входит концессионер ЗАО «Генус», с запросом раскрыть информацию по итогам проверок. На вопросы ответил член совета директоров ГК «Медма» Карим Магадеев.
- Карим Рахимович, поделитесь информацией, какие нарушения были обнаружены?
- Акты по итогам проверок прокуратуры совместно с Росздравнадзором и Госинспекцией по труду нашему представителю вручены сегодня, 1 марта. В нем указаны следующие правонарушения административного кодекса РФ: на момент проверки два трудовых договора не были выданы сотрудникам на руки, это является нарушением статей 5.27 первой и четвертой частей КоАП, нарушение уже устранено.
Кроме того, Прокуратура трактует как нарушение отсутствие в АНО «Перинатальный центр» части инфраструктуры (акушерского консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами, отделения хирургии новорожденных, отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики и т.п).
Вот только указанные несоответствия относятся к требованиям, предъявляемым к роддомам третьей группы А по классификации приказа МЗ РФ от 01.11.2012 № 572н, а не ко второй группе, к которой всегда относился и относится роддом в Салавате. Т.е. и до заключения концессионного соглашения, и в период реализации концессионного соглашения объект здравоохранения «Салаватский роддом» относился ко второй группе акушерских стационаров – Родильные дома, это подтверждается статистической отчетностью ГАУЗ РБ Салаватский роддом за 2015 г. ф.62., и всегда выполнял роль межмуниципального центра второго уровня.
Ну и здесь следует обратить внимание на то, что название юридического лица, указанного в кавычках - «Перинатальный центр», не тождественно Перинатальным центрам согласно номенклатуры медицинских организаций, утвержденных приказом МЗ РФ от 06.08.2013 г. № 529 н.
- Это все?
- Нет, не все, конечно. Есть претензии по штатной расстановке (отсутствие ряда должностей), но и здесь мы не можем согласиться с выводами проверяющих органов ввиду двух оснований.
Первое - структура и штатная численность женской консультации, роддома, перинатального центра указанные в приказе МЗ РФ от 01.11.2012 № 572н, носят рекомендательный характер и устанавливаются в зависимости от объема проводимой работы и численности обслуживаемого населения.
Второе - эти требования относятся к государственным и муниципальным лечебным учреждениям, а не частным медицинским организациям. Напомню, собственность объектов концессионного соглашения – была и остается государственной, но оперативное управление - нет. Поэтому формировать штатную расстановку максимально приближенной к гостребованиям – наше право, а не обязанность.
Еще на нескольких листах заключения прокуратуры обозначен ряд нарушений, относящихся к стандарту оснащения структурных подразделений медицинским оборудованием. Например, кабинетов женской консультации. Вот в этой части мы согласны и подтверждаем – да, на сегодняшний день все так и есть.
Но ведь именно несоответствие этому стандарту и послужило главной причиной заключения концессионного соглашения со стороны правительства Башкортостана! До заключения концессионного соглашения оснащение роддома также не соответствовало стандартам Приказа МЗ РФ 572н, как не соответствовало и на момент проверки. Смысл заключения концессионного соглашения как раз и состоял в том, что мы берем на себя обязательства оснастить объекты государственной собственности необходимым медицинским оборудованием в утвержденные концессионным соглашением сроки, то есть по зданию роддома к февралю 2020 года.
- Получается вы с выводами проверяющих органов не согласны?
- Ну, почему, при любых проверках выявляются как обоснованные претензии, так и необоснованные, это обычная ситуация. Например, у надзорных органов появились претензии к договору аренды по передаче во временное владение и пользование за плату недвижимого имущества АНО «Перинатальный центр» и ООО «Геном-РБ» в части того, что мы якобы не уведомили Минземимущество об этом.
Напомню, первое юридическое лицо оказывает услуги по системе госгарантий, а второе - услуги на коммерческой основе. Вот только с нашей стороны юридическая процедура по уведомлению концедента была полностью соблюдена и мы можем спокойно это доказать.
18 января 2018 года в адрес концедента – Правительства Республики Башкортостан было направлено письмо с уведомлением по данному договору аренды. Концессионным соглашением предусмотрено, что в случае отсутствия направленных письменно возражений в течение 30 дней со стороны концедента, концессионер вправе считать вопрос согласованным.
Ни письменных, ни устных возражений по передаче во временное владение и пользование за плату недвижимого имущества АНО «Перинатальный центр» и ООО «Геном» со стороны Правительства республики не поступало.
Претензии в том, что данное согласование необходимо было получить именно от Минземимущества РБ, мы также рассматриваем как несостоятельные в связи с тем, что концедент не уведомлял нас об этом обстоятельстве и не знакомил со внутренними регламентами функционирования и процедурой согласования между государственными ведомствами.
- Кстати, с подачи представителей Национальной медицинской палаты РБ появилась полу-кулуарная информация о том, что само концессионное соглашение не было в свое время согласовано с Минздравом РФ. Что скажете?
- Скажу, что отдельные личности, которые распространяют слухи, по всей видимости, не шибко компетентны в вопросах процедуры заключения концессионных соглашений.
- Почему вы пришли к такому выводу?
- Потому что в ФЗ № 115 о концессиях не закреплена обязанность регионального правительства согласовывать концессионный проект с профильным федеральным ведомством, надзорными органами и общественными организациями.
Этим же законом установлен исчерпывающий перечень объектов, относительно которых допускается заключение концессионных соглашений, в том числе объекты здравоохранения без каких-либо ограничений относительно роддомов. Право заключать подобные соглашения целиком относятся к зоне ответственности региональной власти.
Но я легко могу поделиться деталями процедуры согласования нашего концессионного соглашения. Процедура заняла почти два года. Предложение частной инициативы о заключении концессионного соглашения было направлено нами в Правительство РБ 11 марта 2016 года, а соглашение было подписано только 22 декабря 2017 года. Таким образом, в течение одного года и девяти месяцев наше предложение находилось в публичном пространстве на рассмотрениях и обсуждениях различного уровня.
Заключение соглашений по предложению частной инициативы регламентировано ст.37 ФЗ «О концессионных соглашениях». Несмотря на название 37-ой статьи «Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса» элемент публичности и гласности является обязательным!
Решение правительства о заключении соглашения стало возможным по итогам публикации и сбора заявок в течении 45 дней. Заявок на участие в торгах по роддому в Салавате от иных инвесторов так и не поступило. Только после этого правительство Башкортостана приняло решение о возможности заключения концессионного соглашения. Кстати, публикацию о сборе заявок на участие в торгах можно увидеть на сайте http://torgi.gov.ru/, сообщение № 060717/21996426/01 от 06.07.2017 г.
Мало того, в целях обсуждения возможности заключения концессионного соглашения в условиях максимальной открытости и прозрачности, органом местного самоуправления городского округа г. Салават 10 февраля 2017-ого были организованы публичные слушания, а Минздрав РБ уведомлял и направлял на ознакомление проект концессионного соглашения в УФАС по РБ, прокуратуру РБ, Росздравнадзор РБ, и, внимание, Минздрав РФ! Каких-либо замечаний и возражений от указанных ведомств также не поступило.
Так же отсутствовали какие-либо официальные возражения от общественных организаций, несмотря на то что возможность заключения концессионного соглашения и проводимые в связи с этим мероприятия освещались различными СМИ. Поэтому говорить о том, что концессия по салаватскому роддому была заключена в нарушении каких-то обязательных процедур и согласований - категорически нельзя.
- Вернемся к проверке. Что еще нашли?
- Роспотребнадзор по РБ наложил административный штраф на 8 медсестер и закрыл три помещения в роддоме, ввиду их несоответствия требованиям СанПиН в части архитектурно-планировочных решений и состояния помещений переданного госимущества. Они действительно им не соответствуют.
Сейчас мы в срочном порядке совместно с Роспотребнадзором решаем, как устранить нарушения и досрочно снять приостановку деятельности трех помещений.
Но, тут, конечно, снова возникает закономерный вопрос. Последние требования СанПиНа вступили в силу в 2010-ом. Качество помещений в роддоме что в 2010, что сейчас примерно одинаковые. Почему с 2010 по 2017 годы одни и те же помещения не вызывали вопросов со стороны Роспотребнадзора, а в 2018-ом мнение ведомства настолько резко изменилось?
В любом случае мы стоим перед сложнейшей задачей совместить ремонт и безостановочное оказание медицинской помощи населению. Основные силы сейчас направлены на решение этой проблемы.
- Скажите, а все эти нарушения были известны к моменту проведения совещания в Правительстве, на котором было принято решение сохранить концессию?
- Да, конечно, на совещании присутствовали представители и управления Роспотребнадзора, и Росздравнадзора, мы обсуждали все эти факты.
- Было что-то еще обнаружено в ходе проверок?
- Да, там много мелких замечаний, от неправильного хранения расходников до отсутствия в одном из кабинетов невропатологического молоточка. Я озвучил самые значимые и существенные.
- Как вы думаете, как события будут развиваться дальше?
- Дальше мы будем исполнять свои инвестиционные обязательства и те обещания, что были нами даны на совещании в правительстве под председательством Ленары Ивановой и закреплены в протоколе. 10 марта сотрудники получат зарплаты, которые будут соответствовать среднереспубликанским значениям в здравоохранении.
Выявленные обоснованные нарушения мы устраним и заплатим штрафы, необоснованные будем оспаривать. По закону у нас есть 10 дней на эту процедуру.
Продолжим работу над реконструкцией и оснащением, будем стараться привлекать новых специалистов. Мы очень рассчитываем на то, что и концедент, как партнер по соглашению, сдержит слово и будут помогать нам в этой деятельности.
- Вы говорите, что привлекаете новых специалистов. А старых и неугодных уволите?
- Вот откуда вы это берете? Мы заинтересованы в работе! В оказании качественных медицинских услуг населению. Это наша главная задача! Невозможно оказать медицинские услуги без медиков. Мы хотим усилить штат новыми высококлассными специалистами, планируем обучать действующий состав. А увольнять мы будем только тех, кто не справляется или не хочет исполнять свои прямые служебные обязанности, и делать это будем в полном соответствии с трудовым кодексом.
- А если волнения в коллективе не утихнут и общественные организации продолжат свою войну против вас?
- С коллективом будем работать. Общественные организации… Ну, что тут скажешь? Если в этом они видят свое призвание, то что тут сделаешь? Только отвечать в правовом поле. Поймите, у нас совершенно другие задачи – создать в Салавате качественный, комфортный, состоятельный с точки зрения оказания медицинской помощи роддом.
Если кому-то хочется самоутверждаться за наш счет – пожалуйста. На войну мы точно не будем тратить время, эту роскошь могут позволить себе только бездельники.