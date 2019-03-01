Что показали проверки концессии роддома в Салавате

Но ведь именно несоответствие этому стандарту и послужило главной причиной заключения концессионного соглашения со стороны правительства Башкортостана! До заключения концессионного соглашения оснащение роддома также не соответствовало стандартам Приказа МЗ РФ 572н, как не соответствовало и на момент проверки. Смысл заключения концессионного соглашения как раз и состоял в том, что мы берем на себя обязательства оснастить объекты государственной собственности необходимым медицинским оборудованием в утвержденные концессионным соглашением сроки, то есть по зданию роддома к февралю 2020 года.