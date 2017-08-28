Минздрав Башкирии рассказал о том, как будет работать роддом в Салавате

Posted 28 августа 2017, 06:09
Published 28 августа 2017, 06:09
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Министерство здравоохранения Башкирии заключит концессионное соглашение на реконструкцию здания единственного роддома в Салавате с ЗАО «Генус». Заявка от этой компании стала единственной в конкурсе, который проводился 23 августа.
Как отметили в минздраве, здание этого роддома было введено в эксплуатацию в 1966 году, капитальный ремонт проводился в 1980 году. Износ медицинского оборудования, по оценкам минздрава, составляет 90%.
Соглашение планируется заключить на 23 года. Объем инвестиций в проект должен составить 286,3 млн руб. В минздраве пояснили, что 70% этих денег будет направлено направлено на оснащение дорогостоящим диагностическим медицинским оборудованием, в т.ч. для выхаживания новорожденных.
После того, как здание роддома будет реконструировано, планируется образовать два юридических лица: это перинатальный центр, где будет оказываться бесплатные услуги в рамках ОМС и частная клиника, которая будет работать на платной основе.
Инвестор обязуется капитально отремонтировать роддом, женскую консультацию и пищеблок, оснастив их современных оборудованием, а частную клинику разместить в пустующем здании молочной кухни, к которой будет пристроен второй этаж.
- Кроме того, запланировано введение дополнительных высокотехнологичных медицинских услуг по профилю «акушерство и гинекология», ранее не оказываемых на территории г. Салават, в т.ч. экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для этих целей дополнительно будет создано 47 рабочих мест с привлечением компетентных специалистов, - отмечается в сообщении.