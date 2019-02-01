Роддом в башкирском Салавате: Быть или не быть реконструкции

Они готовы и дальше вкладывать деньги в здравоохранение Башкирии, и не только в Салавате. Но готовы также и расторгнуть соглашение по роддому.
Сегодня на пресс-завтраке «Коммерсанта-Башкортостан» член совета директоров ГК «Медма» Булат Магадеев сделал громкое заявление. От имени инвестора проекта обновления Салаватского роддома (реализуется в рамках государственно-частного партнерства) он сказал, что «Медма» будет обращаться к врио главы Башкирии Радию Хабирову с целью наладить диалог двух сторон этого проекта. И он не исключил варианта расторжения концессионного соглашения по Салаватскому роддому.
- Мы готовы и дальше выполнять свои обязательства по концессионному соглашению, - сказал Булат Магадеев. – Но готовы и расторгнуть его. При этом мы не хотим уходить из республики и готовы вкладывать деньги в развитие здравоохранения - не в Уфе, а в других городах Башкирии.
По словам Магадеева, идея реализовать проект в Салавате пришла инвесторам потому, что они выходцы из Башкирии и хотят сделать медицинскую сферу лучше у себя на родине. Но негативная информационная картина в СМИ про проект в Салавате плюс отсутствие открыто выраженной позиции со стороны партнера по соглашению (то есть правительства Башкирии) вынудила инвестора прийти к такому решению – обратиться к первому лицу региона.
- Несмотря на наши обращения к СМИ нас не слышат, - сказал он. – Идет поток ложной информации, нашу деятельность даже приравняли к террористической в одном из изданий. Это недопустимо.
По словам Магадеева, отсутствие четко выраженной позиции со стороны партнера по соглашению только усугубляет ситуацию.
- Мы выполняем свои обязательства по концессионному соглашению и готовы и дальше их выполнять, - подчеркнул он. – Если в ходе проверок будут выявлены какие-то нарушения, то они устранимы. Но мы пришли к неутешительному выводу: реконструкция и переоснащение роддома в Салавате никому не нужны. Хотя мы имеем серьезные намерения по развитию здравоохранения в нашем регионе и имеем все необходимые для этого компетенции и ресурсы.
По словам Магадеева, в роддом уже вложено порядка 40 миллионов рублей в новое оборудование, а также инвестор понес расходы на проектирование реконструкции роддома. Проект должен быть внесен в феврале-марте. Но сейчас инвестор находится на распутье. Ведь речь идет о вложениях еще порядка одного миллиарда рублей.
По словам представителя Росздравнадзора Натальи Армяниновой, специалисты ведомства уже провели проверку Салаватского роддома и результаты вчера передали в прокуратуру.
- Нарушения, конечно, есть, как и при любой проверке, - сказала Наталья Армянинова. – Но это было и год назад: старое здание, не было капремонта. И это не оказало влияния на качество оказания медицинской помощи.
По словам Армяниновой, ситуация в коллективе вносит нервозность, но медпомощь оказывается того же качества, как и прежде, в том числе проводятся необходимые операции.
Жалобы со стороны пациентов были, отметила она, жаловались сотрудницы местной колонии и райотдела МВД. Дело в том, что по существующим правилам, эти ведомства не имеют права заключать договор на медобслуживание своих сотрудников с частными медицинскими организациями. Хотя экстренная помощь им все равно оказывается.
Позиция представителя правительства, министра здравоохранения Максима Забелина, по ситуации в Салаватском роддоме осталась не определенной.
- Дождемся результатов всех проверок, тогда и можно будет делать какие-то выводы, - сказал министр.
По словам Максима Забелина, основные претензии в этой ситуации со стороны коллектива роддома были связаны со снизившимся уровнем зарплат и с тем, что врачи, переходя в частную медицинскую организацию, теряли право на льготную пенсию. И если первую причину конфликтной ситуации концессионеры готовы оперативно устранить, подняв уровень зарплат персонала, то второй вопрос куда сложнее. Надо или менять законодательство, или добиваться такого права в суде.
- Недавно уже был такой прецедент, в другом регионе медсестра нашего подразделения сумела отстоять свое право на льготную пенсию, но это единичный случай, - заметил Булат Магадеев. – Мы готовы в Салавате нашим сотрудникам оказать юридическую поддержку.
По его словам, обращение к Радию Хабирову готово, но поступит к нему либо сегодня вечером, либо в понедельник.
Медиакорсеть следит за развитием ситуации.