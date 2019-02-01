Роддом в башкирском Салавате: Быть или не быть реконструкции

- Мы выполняем свои обязательства по концессионному соглашению и готовы и дальше их выполнять, - подчеркнул он. – Если в ходе проверок будут выявлены какие-то нарушения, то они устранимы. Но мы пришли к неутешительному выводу: реконструкция и переоснащение роддома в Салавате никому не нужны. Хотя мы имеем серьезные намерения по развитию здравоохранения в нашем регионе и имеем все необходимые для этого компетенции и ресурсы.