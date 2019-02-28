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В Башкирии девушка на глазах у сына всадила нож в грудь сожителю

28 февраля 2019, 09:09
Фото: Mkset.ru
Девушка сама вызвала скорую помощь.

27 февраля поздно вечером безработные сожители в Чишмах решили вместе выпить, поссорились и подрались, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На глазах их общего шестилетнего сына, 26-летняя девушка набросилась с кулаками на мужчину, затем схватила кухонный нож и ударила им 37-летнего сожителя в грудь. Через некоторое время нападавшая сама вызвала скорую помощь.

Медики госпитализировали потерпевшего.

Подозреваемая уже была неоднократно судима за подобные преступления и кражу.

В следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также рассматривается вопрос о подготовке документов для лишения пары родительских прав и возбуждении дела по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

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