В Башкирии девушка на глазах у сына всадила нож в грудь сожителю

27 февраля поздно вечером безработные сожители в Чишмах решили вместе выпить, поссорились и подрались, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
На глазах их общего шестилетнего сына, 26-летняя девушка набросилась с кулаками на мужчину, затем схватила кухонный нож и ударила им 37-летнего сожителя в грудь. Через некоторое время нападавшая сама вызвала скорую помощь.
Медики госпитализировали потерпевшего.
Подозреваемая уже была неоднократно судима за подобные преступления и кражу.
В следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также рассматривается вопрос о подготовке документов для лишения пары родительских прав и возбуждении дела по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».