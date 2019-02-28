Одноклассники и ВКонтакте откроют совместный обучающий курс по созданию мобильных игр

Годовой курс “Разработчик игр на HTML5” позволит не только овладеть профессией HTML5-разработчика, но и даст доступ к аудитории игроков в двух крупнейших российских соцсетях. Выпускники курса смогут запустить свои игры на мобильных платформах ВКонтакте и Одноклассников, а технология HTML5 позволит масштабировать запуск и на других игровых платформах.
За 12 месяцев курса студенты смогут опубликовать свою игру на платформах ВКонтакте и Одноклассники, привлечь пользователей и начать зарабатывать. Создатели лучших проектов получат бесплатное продвижение и доступ к мероприятиям для сообщества разработчиков игр, которые организуют Mail.ru Group, Одноклассники и ВКонтакте.
В 2018 году выплаты Одноклассников разработчикам игр составили 3,2 млрд. рублей, при этом месячная аудитория игровой платформы ОК превысила 17 млн пользователей. В свою очередь, выплаты ВКонтакте разработчикам игр за 2018 год составили 2 млрд. рублей, MAU игровой платформы ВКонтакте достигла 23 млн пользователей.
Курс будет полезен тем, кто хочет начать карьеру в игровой индустрии и также пригодится тем, кто хочет разрабатывать инди-игры, но пока не выбрал жанр или технологию. Он поможет найти единомышленников и создать креативный бизнес в игровой индустрии, получить опыт продвижения и монетизации собственной игры.
Обучающая программа состоит из 11 практических курсов (основы программирования, интерактивный курс по HTML/CSS, Git.Быстрый старт, Linux, интерактивный курс JavaScript, базовый курс геймдизайна, основы монетизации игр, ReactJS, Node.js, разработка фронтенда игры, разработка бэкенда многопользовательской игры, трехмесячная работа над игрой в кросс-функциональной команде).
Преподаватели курса — профессионалы с многолетним опытом работы: Алексей Кадочников (frontend-developer в Mail.ru Group, ведущий преподаватель GeekBrains), Андрей Буранов (системный администратор OC Linux в Mail.ru Group), Дмитрий Бондарчук (ведущий разработчик в нидерландском стартапе, основатель креативного агентства “Амика”), Валентин Тюстин (работал в Центре визуализации при НИИСИ РАН, сейчас 3D-художник в студии IT Territory), Иоанн Павловский (разработчик инди-игр для мобильных платформ, создатель образов персонажей и геймдизайна игры Three Heroes, в настоящий момент создает игру для HTC Vive) и другие.
Обучение платное, по окончанию слушатели получат сертификат о прохождении курса. Занятия проходят два раза в неделю в вечернее время по МСК. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.