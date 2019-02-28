Одноклассники и ВКонтакте откроют совместный обучающий курс по созданию мобильных игр

Курс будет полезен тем, кто хочет начать карьеру в игровой индустрии и также пригодится тем, кто хочет разрабатывать инди-игры, но пока не выбрал жанр или технологию. Он поможет найти единомышленников и создать креативный бизнес в игровой индустрии, получить опыт продвижения и монетизации собственной игры.