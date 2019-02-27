В Сибай направят передвижную токсикологическую лабораторию

В свою очередь, Гульнара Зиннурова рассказала, что, по данным медиков, патологических процессов в организме человека, развившихся в результате воздействия диоксида серы, в городе не зафиксировано. По ее словам, врачи ставят диагнозы на основании клинических проявлений, данных обследования и несут за них юридическую ответственность.