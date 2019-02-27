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В Сибай направят передвижную токсикологическую лабораторию

27 февраля 2019, 13:02
Фото: Скриншот с видео. / Башинформ
Такое указание Министерству здравоохранения РБ дал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая руководитель региона после ряда тревожных вопросов от горожан на тему ухудшения их самочувствия дал указание заместителю министра здравоохранения Башкирии Гульнаре Зиннуровой направить в Сибай передвижную химико-токсикологическую лабораторию.

В свою очередь, Гульнара Зиннурова рассказала, что, по данным медиков, патологических процессов в организме человека, развившихся в результате воздействия диоксида серы, в городе не зафиксировано. По ее словам, врачи ставят диагнозы на основании клинических проявлений, данных обследования и несут за них юридическую ответственность.

По словам замминистра, химико-технологические лаборатории есть, как правило, в крупных научных центрах, где обследуются пациенты по направлению в случае, если на организм фиксируются постоянные, хронические превышенные воздействия. После этой фразы Радий Хабиров решил, что в Сибае такая лаборатория все-таки нужна.

Напомним, Медиакорсеть вела трансляцию данной встречи на сайте.

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