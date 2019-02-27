В Сибае женщине с ребенком-инвалидом задним числом дали участок возле карьера

- Вы не поверите, но это так. Мы четыре года стояли в очереди на получение земли для строительства дома, и вот нам выделили участок возле карьера, прямо за горкой. И непонятно, можем ли мы отказаться, или поменять его на другой участок в городе. По закону, на территории, где живут дети-инвалиды, должна быть больница, которой там нет, - спросила Елена. Она уточнила, что вдобавок ко всему землю ей выделили задним числом и хотели оформить 29 декабря.