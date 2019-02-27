В Сибае женщине с ребенком-инвалидом задним числом дали участок возле карьера

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая прозвучал вопрос, который стал совего рода сенсацией.
Елена Леонтьева, которая воспитывает 11-летнюю дочку с редкой генетической болезнью Ангельмана, сообщила, что буквально в конце прошлого года ей предлагали участок, расположенный рядом с Сибайским карьером, выделяющим вредные выбросы.
- Вы не поверите, но это так. Мы четыре года стояли в очереди на получение земли для строительства дома, и вот нам выделили участок возле карьера, прямо за горкой. И непонятно, можем ли мы отказаться, или поменять его на другой участок в городе. По закону, на территории, где живут дети-инвалиды, должна быть больница, которой там нет, - спросила Елена. Она уточнила, что вдобавок ко всему землю ей выделили задним числом и хотели оформить 29 декабря.
Ее вопрос Радий Хабиров переадресовал главе Сибая Рустему Афзалову.
- Четыре года назад было размежевание поселка Горный-2, тогда проблем с карьером не было. Всего тогда было распределено 1500 участков, но отказников пока нет. Вы имеете право отказаться от участка три раза с сохранением очереди, - поянил Рустем Афзалов.
Радий Хабиров поручил персонально разобраться с этим вопросом.
Кстати, что не так давно в интервью федеральному интернет-ресурсу «Дэйли штром» Рустем Афзалов сначала сказал, что ничего не знает о выделении участков возле карьера, а потом заявил, что это было «до него».