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В Башкирии спасатели вытащили из леса заблудившегося парня

27 февраля 2019, 06:24
Фото: Госкомитет по ЧС
Молодой человек ушел гулять в лес днем, но не успел вернуться в светлое время.

Накануне, 26 февраля, вечером, недалеко от деревни Ломовка Белорецкого района пропал молодой человек 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

По уточненным данным, парень ушел гулять днем в лес и там заблудился. В светлое время суток он выйти из леса не смог, поскольку не рассчитал время и силы. У молодого человека был с собой телефон, и он смог дозвониться отцу, обозначив примерное местоположение.

Несмотря на темное время суток, спасатели аварийно-спасательной службы довольно быстро отыскали заблудившегося молодого человека.

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