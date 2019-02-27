В Башкирии спасатели вытащили из леса заблудившегося парня

Накануне, 26 февраля, вечером, недалеко от деревни Ломовка Белорецкого района пропал молодой человек 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
По уточненным данным, парень ушел гулять днем в лес и там заблудился. В светлое время суток он выйти из леса не смог, поскольку не рассчитал время и силы. У молодого человека был с собой телефон, и он смог дозвониться отцу, обозначив примерное местоположение.
Несмотря на темное время суток, спасатели аварийно-спасательной службы довольно быстро отыскали заблудившегося молодого человека.