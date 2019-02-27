В Башкирии годовалая девочка застряла головой в пластиковом стуле

Накануне, 26 февраля, вечером в селе Алаторка Иглинского района годовалая девочка играла с пластиковым стулом, просунула голову в отверстие, и не смогла вытащить, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в Башкирии.