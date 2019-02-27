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В Башкирии годовалая девочка застряла головой в пластиковом стуле

27 февраля 2019, 08:15
Родители отвезли дочку в больницу, туда же отправились спасатели.

Накануне, 26 февраля, вечером в селе Алаторка Иглинского района годовалая девочка играла с пластиковым стулом, просунула голову в отверстие, и не смогла вытащить, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в Башкирии.

Родители пытались помочь ребенку, но все попытки оказались напрасными.

Тогда взрослые, не дожидаясь спасателей, самостоятельно отвезли дочку в больницу, туда же отправились спасатели, которые смогли осторожно перекусить пластиковый стульчик специальными инструментами.

В итоге медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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