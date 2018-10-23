В Уфе ребенок застрял в стиральной машине

На спасение малыша ушло чуть больше пяти минут. Пришлось провести несколько манипуляций слесарным инструментом, и пятилетний малыш оказался на свободе. Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам мальчик ни на что не жаловался.