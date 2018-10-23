В Уфе ребенок застрял в стиральной машине Видео
Сегодня, 12:14Рустэм Башкирцев
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Мама малыша обратилась за помощью к спасателям – ее маленький сынишка в квартире на улице Геологов в Уфе залез в стиральную машинку и не мог вылезти обратно, сообщили в управлении гражданской защиты города.
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На спасение малыша ушло чуть больше пяти минут. Пришлось провести несколько манипуляций слесарным инструментом, и пятилетний малыш оказался на свободе. Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам мальчик ни на что не жаловался.
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