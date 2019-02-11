И так сойдет: Жители города в Башкирии возмущены памятником воинам-интернационалистам

9 февраля в Салавате состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и конфликтов, об этом рассказал телеканал "Россия Башкортостан". Памятник расположился у стены с фотографиями парней, трагически погибших в горячих точках.
Инициатором установки памятника стали депутат Горсовета, тренер, иподиакон Успенского кафедрального собора Сергей Данилов. Спонсором выступил депутат Госсобрания Айрат Каримов, а скульптуру создал мастер по обработке камней Артем Будаков. Известно, что на памятник ушло около двух миллионов рублей.
На мероприятии присутствовали горожане, кадеты, участники патриотических клубов, представители традиционных конфессий.
Выяснилось, что далеко не все остались довольны новой городской скульптурой. В местных пабликах появились сотни возмущенных качеством работы Будакова комментариев.
- Испортили мемориал подобием памятника. Плагиат и жалкая пародия на памятник в Екатеринбурге. Не стыдно перед людьми тем, кто дал добро на установку этого безобразия? - пишет Рума Субботина.
- Памятник нужен! Очень важна память о погибших. Хотелось бы, чтобы памятник душу задевал...Но почему все так некрасиво? - задается вопросом Ирина Саранцева.
- Против памятника ничего не имею. Но почему он лицом на Халка похож? - недоумевает Эльнара Шарифуллина.
Впрочем, нашлись и те, кому фигура воина пришлась по душе.
- Упрекали и Эрнста Неизвестного, и Зураба Церетели, в свое время за отсутствие пропорций и форм. Возможно и мы, уважаемые земляки, чего-то недопонимаем? Монументальность не требует лёгкости, изящество и грации. Жанр иной, - пишет Наталья Жданова.
- Главное - это память. А то, что не соответствует размерам, - разве вы могли бы сделать лучше? - Пишет Ирина Субботина.
Отметим, что салаватский воин практически копирует мемориал "Черный Тюльпан" в Екатеринбурге, установленный в 1995 году. Работа Константина Грюнберга, судя по всему, легла в основу скульптуры Артема Будакова.
Профессиональный скульптор, преподаватель из Мелеуза Игорь Павлов пишет, что на лицо - работа дилетанта.
- Позор! Вот результат, когда дилетанты и самозванцы воруют идею моего коллеги, скульптора Константина Грюнберга и рвут бюджетные деньги. То, что это плагиат - это точно! Причём в наихудшем исполнении. Администрация города могла бы хотя бы проконсультироваться у меня или с ффимскими скульпторами. Получилось так, потому что исполнитель не имеет профессионального академического образования, а называет себя художником-скульптором. Я мог бы предложить скульптуру в бронзе, но уже поздно! Я сегодня утром общался с Иваном Дубровиным (литейщик в бронзе из Екатеринбурга). Даже и не знаем, как пожилой маститый скульптор Константин Васильевич это воспримет! - рассказывает Павлов.
Как сообщает салаватская газета "Выбор", Артем Будаков - ученик Сергея Данилова, иподиакона Успенского кафедрального собора, тренера и депутата городского совета, ставшего одним из инициаторов создания скульптуры.
— Он занимался у меня в секции. Кроме того, этот талантливый парень изготовил недавно памятные мраморные доски и установил их на зданиях средних школ №№ 15 и 7, где учились погибшие в Чечне Герой России Владимир Трубанов и Александр Бочкарев, повторивший подвиг Александра Матросова в Афганистане.
Известно, что Будакову 30 лет, более 8 лет он занимается обработкой камня. Салаватского воина он изготавливал из гранита, привезенного из Сибайского карьера. Работал он вручную при помощи "болгарок".
Депутат Госсобрания Наиль Гиззатуллин, входящий в Координационный совет ветеранов боевых действий и присутствоваший на церемонии открытия памятника, заявил, что скульптура "такая, какая есть" и создавали ее "как могли":
- Люди в поте лица работали. Старались. Как смогли, так и сделали. Возможности же не бесконечные. Всем тем, кто принимал участие в создании скульптуры, вручены благодарственные письма от Курултая республики. Ну а то, что говорят, плагиат... Ну так все памятники воинам-интернационалистам похожи друг на друга. Нормальный это памятник.