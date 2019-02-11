И так сойдет: Жители города в Башкирии возмущены памятником воинам-интернационалистам

- Позор! Вот результат, когда дилетанты и самозванцы воруют идею моего коллеги, скульптора Константина Грюнберга и рвут бюджетные деньги. То, что это плагиат - это точно! Причём в наихудшем исполнении. Администрация города могла бы хотя бы проконсультироваться у меня или с ффимскими скульпторами. Получилось так, потому что исполнитель не имеет профессионального академического образования, а называет себя художником-скульптором. Я мог бы предложить скульптуру в бронзе, но уже поздно! Я сегодня утром общался с Иваном Дубровиным (литейщик в бронзе из Екатеринбурга). Даже и не знаем, как пожилой маститый скульптор Константин Васильевич это воспримет! - рассказывает Павлов.