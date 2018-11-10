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В столице Башкирии открыли памятник уфимскому городовому
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В столице Башкирии открыли памятник уфимскому городовому

Сегодня, 10:39ГородРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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