В столице Башкирии открыли памятник уфимскому городовому
Сегодня, 10:39ГородРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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Это событие приурочено к 300-летию российской полиции и Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В церемонии открытия принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе главы региона.
Автор памятник – скульптор Ханиф Хабибрахманов. Памятник установлен на территории сквера, прилегающей к дому № 9/11 по улице Ленина.
По словам министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева, отлитый в бронзе уфимский городовой олицетворяет образ стража правопорядка, непримиримого борца с преступностью, стоящего на защите закона и справедливости, прав и интересов граждан, фундаментальных основ государства.
Кроме того, это дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга.
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