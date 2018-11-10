В столице Башкирии открыли памятник уфимскому городовому

В церемонии открытия принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе главы региона.

Автор памятник – скульптор Ханиф Хабибрахманов. Памятник установлен на территории сквера, прилегающей к дому № 9/11 по улице Ленина.

По словам министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева, отлитый в бронзе уфимский городовой олицетворяет образ стража правопорядка, непримиримого борца с преступностью, стоящего на защите закона и справедливости, прав и интересов граждан, фундаментальных основ государства.