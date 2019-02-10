В Сибае собирали подписи граждан под обращением к Владимиру Путину

- До настоящего времени в должной мере не ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, соответствующие масштабу экологического бедствия, - говорится далее. - Не произведено временное отселение жителей в безопасные районы, хотя в городе было зарегистрировано 37-кратное превышение ПДК диоксида серы. Имеются сведения о многократном превышении ПДК по сероводороду, однако официальные замеры не проводятся. Не проводятся достоверные среднесуточные замеры, не допускаются представители населения к контролю над замерами. Медицинские учреждения Сибая плохо подготовлены к массовому приему пострадавших, им ставят диагнозы, укрывающие отравление соединениями серы.