В Сибае собирали подписи граждан под обращением к Владимиру Путину

Сегодня в 16.00 на центральной площади Сибая активисты общественной организации по развитию местного самоуправления провели сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. По предварительным данным, на площадь пришло около семисот человек. Количество подписавших обращение уточняется.
Трансляцию сбора подписей можно было сегодня посмотреть в соцсети Вконтакте.
Накануне в соцсетях распространили текст обращения, в котором излагается текущая экологическая ситуация в Сибае и предлагаются меры, которые, по мнению авторов обращения, помогут ее изменить.
- Руководство УГОК и УГМК, администрация Сибая, а также правительство Республики Башкортостан, на наш взгляд, не предпринимают действенных мер для устранения причин и последствий техногенной катастрофы, - говорится в обращении. - Более того, скрывают информацию о происходящем, препятствуют реализации конституционных прав граждан на митинги и сходы по вопросам экологического бедствия.
- До настоящего времени в должной мере не ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, соответствующие масштабу экологического бедствия, - говорится далее. - Не произведено временное отселение жителей в безопасные районы, хотя в городе было зарегистрировано 37-кратное превышение ПДК диоксида серы. Имеются сведения о многократном превышении ПДК по сероводороду, однако официальные замеры не проводятся. Не проводятся достоверные среднесуточные замеры, не допускаются представители населения к контролю над замерами. Медицинские учреждения Сибая плохо подготовлены к массовому приему пострадавших, им ставят диагнозы, укрывающие отравление соединениями серы.
В обращении содержится перечень мер, которые предлагается принять:
1. Эвакуировать всех жителей 1000-метровой зоны и детей города, разместив их в близ расположенных санаториях и профилакториях.
2. Возбудить уголовное дело в отношении руководителя администрации г. Сибай и руководства УГМК по факту допущения техногенной катастрофы.
3. Принять меры к ликвидации техногенной катастрофы с привлечением специализированных институтов, занимающихся техногенными авариями и катастрофами по данному направлению.
4. Организовать медицинское обследование и лечение граждан, соответствующее масштабу бедствия.
5. Возместить пострадавшим жителям г. Сибай и близлежащих поселков ущерб здоровью, размер которого определить в соответствии с законодательством.
6. Отстранить от работы мэра г. Сибай Рустема Афзалова и курирующего территорию и.о. заместителя премьер-министра республики Илшата Тажитдинова за ненадлежащее исполнение обязанностей.
7. Ходатайствовать перед Советом Федерации РФ и Государственной Думой РФ о национализации горнодобывающих предприятий, действующих на территории Башкортостана, с последующей передачей правительству Республики Башкортостан не менее 25% акций предприятий.
8. Восстановить социальную инфраструктуру г. Сибай, довести обеспеченность учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта до установленных законом норм.
В заключении в обращении содержится просьба ввести в Сибае режим чрезвычайной экологической ситуации с привлечением федеральных ресурсов для ликвидации техногенной катастрофы.
- Мы ведем сбор подписей, чтобы затем отвезти их в Москву, - рассказала Медиакорсети руководитель общественной организации Диана Демидова. - Также с горожанами собираемся создать ТОС (территориальное общественное самоуправление).
Ситуация в Сибае стала публичной в декабре 2018 года, когда жители города стали массово жаловаться на запах серы и жженых семечек, на першение в горле, кашель и другие симптомы, свидетельствующие об ухудшении атмосферы. В городе при безветреной погоде периодически возникал смог и фиксировалось превышение ПДК диоксида серы.
15 декабря 2018 в Сибае на заседание комиссии по ЧС приехал врио главы Башкирии Радий Хабиров, им был дан срок - до 1 февраля принять эффективные меры по разрешению ситуации.
Позже выяснилось, что этого времени не хватит. Руководство УГМК-холдинг (куда входит УГОК с Сибайским карьером, где происходит окисление рудных пород - источник смога) приняло решение частично подтопить карьер. На это понадобится, по подсчетам специалистов, 30-40 дней. Подтопление планируется завершить к 20 марта. Эта мера, по мнению привлеченных специалистов научных институтов Екатеринбурга и Москвы, может ликвидировать тление горных пород.
Справка. Сибайский карьер диаметром 2 000 метров, глубиной 500 метров, образовался в результате разработки Сибайского месторождения открытым способом. Сейчас он законсервирован, но месторождение продолжают разрабатывать шахтным способом. Часть подземных шахт на горизонтах 309, 389, 469 метров имеют выходы в недействующий Сибайский карьер.
Добычу руды подземным способом ведет Сибайский филиал Учалинского ГОК (УГОК), который входит в ООО "УГМК-Холдинг", 100% "УГМК-Холдинг" принадлежит ОАО "УГМК". В свою очередь, по данным СПАРК-Интерфакс, ОАО "УГМК" принадлежит трем кипрским компаниям, "Селмареко Лимитед" (85%), Burgend Investmens Limited (7,5%) и "Талберг Инвестменс" (7,5%).
"Селмареко Лимитед" зарегистрирована в 2011 году в Никосии (Кипр). Директор - Андреас Лойзу. Головной компанией "Селмареко Лимитед" (совладельцем) является Fesco Investment Ltd, зарегистрированная в 2011 году на Виргинских островах (Британия).