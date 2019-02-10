mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сибае собирали подписи граждан под обращением к Владимиру Путину

10 февраля 2019, 13:23
Фото: Вконтакте
В обращении содержатся требования эвакуации жителей, национализации горнодобывающих предприятий и отставки мэра города.

Сегодня в 16.00 на центральной площади Сибая активисты общественной организации по развитию местного самоуправления провели сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. По предварительным данным, на площадь пришло около семисот человек. Количество подписавших обращение уточняется.

Трансляцию сбора подписей можно было сегодня посмотреть в соцсети Вконтакте.

Накануне в соцсетях распространили текст обращения, в котором излагается текущая экологическая ситуация в Сибае и предлагаются меры, которые, по мнению авторов обращения, помогут ее изменить.

- Руководство УГОК и УГМК, администрация Сибая, а также правительство Республики Башкортостан, на наш взгляд, не предпринимают действенных мер для устранения причин и последствий техногенной катастрофы, - говорится в обращении. - Более того, скрывают информацию о происходящем, препятствуют реализации конституционных прав граждан на митинги и сходы по вопросам экологического бедствия.

- До настоящего времени в должной мере не ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы, соответствующие масштабу экологического бедствия, - говорится далее. - Не произведено временное отселение жителей в безопасные районы, хотя в городе было зарегистрировано 37-кратное превышение ПДК диоксида серы. Имеются сведения о многократном превышении ПДК по сероводороду, однако официальные замеры не проводятся. Не проводятся достоверные среднесуточные замеры, не допускаются представители населения к контролю над замерами. Медицинские учреждения Сибая плохо подготовлены к массовому приему пострадавших, им ставят диагнозы, укрывающие отравление соединениями серы.

В обращении содержится перечень мер, которые предлагается принять:

1. Эвакуировать всех жителей 1000-метровой зоны и детей города, разместив их в близ расположенных санаториях и профилакториях.

2. Возбудить уголовное дело в отношении руководителя администрации г. Сибай и руководства УГМК по факту допущения техногенной катастрофы.

3. Принять меры к ликвидации техногенной катастрофы с привлечением специализированных институтов, занимающихся техногенными авариями и катастрофами по данному направлению.

4. Организовать медицинское обследование и лечение граждан, соответствующее масштабу бедствия.

5. Возместить пострадавшим жителям г. Сибай и близлежащих поселков ущерб здоровью, размер которого определить в соответствии с законодательством.

6. Отстранить от работы мэра г. Сибай Рустема Афзалова и курирующего территорию и.о. заместителя премьер-министра республики Илшата Тажитдинова за ненадлежащее исполнение обязанностей.

7. Ходатайствовать перед Советом Федерации РФ и Государственной Думой РФ о национализации горнодобывающих предприятий, действующих на территории Башкортостана, с последующей передачей правительству Республики Башкортостан не менее 25% акций предприятий.

8. Восстановить социальную инфраструктуру г. Сибай, довести обеспеченность учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта до установленных законом норм.

В заключении в обращении содержится просьба ввести в Сибае режим чрезвычайной экологической ситуации с привлечением федеральных ресурсов для ликвидации техногенной катастрофы.

- Мы ведем сбор подписей, чтобы затем отвезти их в Москву, - рассказала Медиакорсети руководитель общественной организации Диана Демидова. - Также с горожанами собираемся создать ТОС (территориальное общественное самоуправление).

Ситуация в Сибае стала публичной в декабре 2018 года, когда жители города стали массово жаловаться на запах серы и жженых семечек, на першение в горле, кашель и другие симптомы, свидетельствующие об ухудшении атмосферы. В городе при безветреной погоде периодически возникал смог и фиксировалось превышение ПДК диоксида серы.

15 декабря 2018 в Сибае на заседание комиссии по ЧС приехал врио главы Башкирии Радий Хабиров, им был дан срок - до 1 февраля принять эффективные меры по разрешению ситуации.

Позже выяснилось, что этого времени не хватит. Руководство УГМК-холдинг (куда входит УГОК с Сибайским карьером, где происходит окисление рудных пород - источник смога) приняло решение частично подтопить карьер. На это понадобится, по подсчетам специалистов, 30-40 дней. Подтопление планируется завершить к 20 марта. Эта мера, по мнению привлеченных специалистов научных институтов Екатеринбурга и Москвы, может ликвидировать тление горных пород.

Справка. Сибайский карьер диаметром 2 000 метров, глубиной 500 метров, образовался в результате разработки Сибайского месторождения открытым способом. Сейчас он законсервирован, но месторождение продолжают разрабатывать шахтным способом. Часть подземных шахт на горизонтах 309, 389, 469 метров имеют выходы в недействующий Сибайский карьер.

Добычу руды подземным способом ведет Сибайский филиал Учалинского ГОК (УГОК), который входит в ООО "УГМК-Холдинг", 100% "УГМК-Холдинг" принадлежит ОАО "УГМК". В свою очередь, по данным СПАРК-Интерфакс, ОАО "УГМК" принадлежит трем кипрским компаниям, "Селмареко Лимитед" (85%), Burgend Investmens Limited (7,5%) и "Талберг Инвестменс" (7,5%).

"Селмареко Лимитед" зарегистрирована в 2011 году в Никосии (Кипр). Директор - Андреас Лойзу. Головной компанией "Селмареко Лимитед" (совладельцем) является Fesco Investment Ltd, зарегистрированная в 2011 году на Виргинских островах (Британия).

Материалы по теме
Смог в Сибае: Горожанам предложили временно эвакуироваться, а они недовольныСибай на грани: Хроника задыхающегося города в БашкирииВ Сибае готовятся приостановить работу завода буровых реагентов
#Новости#Экология#Хабиров#Новости Башкирии#Владимир Путин#Путин#Смог#Радий Хабиров#Сибай#Смог в Сибае#Эксклюзив#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48